Была угроза экокатастрофы. В Жабинке появились новые сооружения для очистки сточных вод

Новости Беларуси. Экологичный подход к отходам. Новые очистные сооружения появились в городе-спутнике Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жабинка – это один из быстро развивающихся райцентров всего в 19 километрах от областного центра. Численность населения порядка 14 тысяч, но в перспективе может вырасти до 25.

Старые очистные сооружения небольшой Жабинки уже не отвечали современным требованиям и морально устарели – им насчитывалось почти полвека. Система попросту перестала справляться с объемом стоков. А это грозило прорывом и экологической катастрофой. В зоне потенциальной угрозы – ландшафтный парк, три заказника и два памятника природы.

Николай Мотолыго, директор Жабинковского ЖКХ:

Сточные воды очищались через поля фильтрации. Рядом находится река Мухавец, а дальше Буг. Поэтому принято решение в 2016 году начать строительство новых очистных сооружений, которые соответствуют всем нормативным требованиям. В перспективе будем рассматривать, конечно, сброс сюда и промышленных сточных вод предприятий. Сегодня сахарный завод уже заинтересовался нашими очистными и уже планирует при разработке проектной документации подключиться к нашим очистным. Мы готовы.

Теперь в распоряжении коммунальных служб комплекс с полной биологической очисткой за счет активного ила. Специальные полезные бактерии питаются кислородом и в процессе переработки извлекают из сточных вод самые опасные вещества – фосфор и азот. На выходе – очищенная вода и твердый остаток. Над его практическим применением уже думают ученые. В сутки комплекс сможет переработать до 3 000 кубометров стоков.

Александр Кондратюк, координатор проекта «Чистая река – главный приоритет»:

С учетом того, что у нас рядом находится речка Мухавец и биологический заказник «Непокойчицы». Соединения азота и фосфора наносят наибольший вред для экологии, поэтому будем от них очищать сточные воды.