«Выставить неимоверный ценник». Что может привлечь посетителей к объектам искусства?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Марина Ясюк, главный специалист отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:

Практически, да. Столичные, по крайней мере, да. Потому что, как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Кода COVID пришел и к нам, пришлось разные методы и технологии применять, чтобы открыть свои двери уже виртуально.

Были очень многие городские проекты, которые не хотелось, чтобы останавливались. Тот же «Художник и город», который мы в 2020 году провели виртуально. И спрос, я вам хочу сказать, был огромный. Пришли те, кто живет действительно далеко, за границами нашей родины.

И сейчас вот виртуальные выставки – это уже, по-моему, та повседневность, в которой работают музеи. Потому что даже не надо выезжать куда-то. Ритм такой быстрый, что не всегда на выставку можно сходить, но ее потом можно посмотреть. И это очень интересно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Марина, есть в Минске несколько мест, которые вот буквально чуть ли не на городском уровне, официальном рекомендованы к посещению. Что вы из этого сами от себя порекомендуете? Куда можно сходить в свободном полете, со своими детьми, чтобы получить такой культурный и исторический заряд?

Марина Ясюк:

Вы знаете, я бы наверно обидела, если бы кого-то выделила одного. Потому что каждое учреждение очень заботится и смотрит. И вот эту планку, которую они держат, никто не хочет ее понижать.

С ребенком можно сходить, казалось бы, и во взрослые заведения, но, можно и в специализированные. Главное, чтобы здесь не было насилия, а был интерес. Потому что школьная программа – это прекрасно, что это вводится. Главное – авторитет учителя, за которым нужно идти, и хочется это смотреть.