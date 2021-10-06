«Выставить неимоверный ценник». Что может привлечь посетителей к объектам искусства?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Марина, все ли учреждения культуры сегодня могут провести онлайн-экскурсии?
Марина Ясюк, главный специалист отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:
Практически, да. Столичные, по крайней мере, да. Потому что, как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Кода COVID пришел и к нам, пришлось разные методы и технологии применять, чтобы открыть свои двери уже виртуально.
Были очень многие городские проекты, которые не хотелось, чтобы останавливались. Тот же «Художник и город», который мы в 2020 году провели виртуально. И спрос, я вам хочу сказать, был огромный. Пришли те, кто живет действительно далеко, за границами нашей родины.
И сейчас вот виртуальные выставки – это уже, по-моему, та повседневность, в которой работают музеи. Потому что даже не надо выезжать куда-то. Ритм такой быстрый, что не всегда на выставку можно сходить, но ее потом можно посмотреть. И это очень интересно.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Марина, есть в Минске несколько мест, которые вот буквально чуть ли не на городском уровне, официальном рекомендованы к посещению. Что вы из этого сами от себя порекомендуете? Куда можно сходить в свободном полете, со своими детьми, чтобы получить такой культурный и исторический заряд?
Марина Ясюк:
Вы знаете, я бы наверно обидела, если бы кого-то выделила одного. Потому что каждое учреждение очень заботится и смотрит. И вот эту планку, которую они держат, никто не хочет ее понижать.
С ребенком можно сходить, казалось бы, и во взрослые заведения, но, можно и в специализированные. Главное, чтобы здесь не было насилия, а был интерес. Потому что школьная программа – это прекрасно, что это вводится. Главное – авторитет учителя, за которым нужно идти, и хочется это смотреть.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Может быть кто-то об этом не знал, в России с 1 сентября действует так называемая Пушкинская карта. Госпрограмма, в которой молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать любые музеи. На карте уже есть 3 000 российских рублей, и в льготные дни: «Добро пожаловать». Может быть, стоит взять пример с наших соседей? Тем более наша потребность в культуре идентична.
Алена Родовская:
А я считаю, что у нас не такие высокие цены для того, чтобы сходить в музей по сравнению с тем, какие цены, извините, сходить, в Третьяковку.
Марина Ясюк:
Существуют дни открытых дверей.
Алла Майстер, директор Детской музыкальной школы искусств № 1 имени Ларисы Пампеевны Александровской г. Минска:
И бесплатные дни для посещений.
Марина Ясюк:
Категории людей, для которых поддерживается.
Екатерина Забенько:
Давайте будем прямо говорить, для того, чтобы насладиться культурной жизнью столицы в нашей стране, возможностей предостаточно. То есть финансово мы абсолютно никак, нигде не зажаты в этом плане.
Алена Родовская:
То есть не надо готовиться специально, чтобы выбрать день и пойти посетить театр, кино, музей, либо какую-либо выставку.
Екатерина Забенько:
А может быть, на самом деле, пойти другим путем: выставить какой-то неимоверный ценник. И вот тогда точно проснется интерес. Захочется посетить это заведение и посмотреть, что же там столько стоит, и наверняка найти.
«Окружает какой-то нереальный мир». Вот какие проекты проходят в музеях и галереях Минска – подробнее здесь.