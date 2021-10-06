Кварталы из яблонь. Как собирают урожай в самом большом саду севера Беларуси

Новости Беларуси. Важно понимать, что полнота прилавков магазинов, как и полок холодильников, напрямую зависит от тех, кто сейчас трудится в полях. Но работы много – порой банально не хватает рабочих рук. Поэтому оказать посильную помощь аграриям может каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как студенты помогают сохранить урожай – в материале Виктора Пралича.

Сады Толочинского консервного завода. Где заканчиваются кварталы с яблонями, в начале их и не увидишь. Это самый большой сад на севере страны. На 380 гектарах растут вместе «Сябрына», «Алеся», «Весялина». 90 % сортов – отечественные. «Тут нам весело». Как студенты из Туркменистана стали передовиками на уборочной в Беларуси – читать здесь. На этом участке трудятся те, кому сельскохозяйственная работа совсем не в тягость. Собирают яблоки здесь учащиеся Кохоновского лицея сельскохозяйственного производства. Будущая профессия обязывает. Здесь бойцам студотряда и практика, и финансы.

Денис Машков, учащийся Кохановского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства:

Это, несомненно, большой опыт для наших учащихся лицея. Это позволяет понять нам: каково это – зарабатывать свои деньги, как это дается нашим родителям. В этом году урожай выше среднего. Если можно так сказать, очень неплохой. В этом году намного лучше.

Эти молодые люди сменили учебные занятия на уборку яблок всего лишь пять дней назад. Работать в саду куда легче, чем постигать азы науки – шутят учащиеся. А вот шутка ли, но благодаря студенческим отрядам почти 70 % площадей убирается руками бойцов. «Наши яблоки экологически чистые». Как обрабатывают фрукты в Польше и почему лучше «купляць беларускае»? – читать здесь.