Марьяна Наумова: у нас сейчас много новых прекрасных героев – гражданских, военнослужащих, медиков

Марьяна Наумова, военкор Первого канала России:

Нужно разделять вымышленных героев, образ и настоящего человека, особенно с нынешней работой в качестве журналиста часто сталкиваюсь с такими историями, когда казалось, что человек хороший, несет какую-то идею, восхищаешься им, а в жизни думаешь: какой же ты не очень хороший человек. У нас сейчас много новых прекрасных героев. Обычных, простых людей, гражданских, которые уже десятый год подвергаются обстрелам, которых невозможно сломить, Военные медики, которые не считают дня, ночи, не понимают, какой день недели, которые находятся постоянно в операционных, вытаскивают наших бойцов. Это наши военнослужащие, которые в холодных, грязных окопах, в Донецке, на тех направлениях дороги просто нет, там все в грязи. «Уралы» тонут, сражаются, стоят, поэтому я надеюсь, что эти новые герои сохранятся в нашей памяти. И хотелось бы эту выставку «Уголь Донбасса» к вам привезти в школы, библиотеки, вузы, чтобы люди тоже посмотрели. И не хотелось бы, чтобы до вас это все тоже дошло, мне кажется, что люди, что в нашей большой России, что в Республике Беларусь должны понимать, что может случиться, если мы покажем какую-то слабину. И эти люди, герои, возможно, станут новой верой.