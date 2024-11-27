В Могилёве организовали пикеты в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты

Работать на единство и делать страну еще сильнее. Задача, которая стоит сегодня перед каждым белорусом, но в особенности перед теми, кто находится в эпицентре общественно-политической жизни страны – инициативными группами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собирая подписи в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, они находятся в непрерывном контакте с населением, а пикеты становятся не только пунктами сбора подписей, но и информации. И с ней нужно грамотно работать. На это ориентировал глава государства. В Могилеве сегодня местом притяжения горожан стал пикет у центрального торгового комплекса. Несмотря на снегопад, могилевчане пришли исполнить свой гражданский долг. Активное участие в пикетах принимает молодежь.

Каждый человек нашей страны, гражданин должен идти на выборы, участвовать в судьбе своей страны. Наша страна красивая, сильная, независимая и в этом заслуга каждого нашего гражданина. Каждый на своих местах делает нашу страну лучше и краше.

За мир, чтобы было у нас все тихо. Работа людям была.

Елена Дудкина, член инициативной группы граждан по выдвижению кандидата в Президенты Беларуси:

Люди идут, очень идут. Активно высказывают свою гражданскую позицию о том, что они выбирают свое будущее.

Сбор подписей продлится по 6 декабря включительно. После подписные листы будут подсчитаны и проверены на достоверность. Регистрация кандидатов на пост Президента начнется 22 декабря. А уже с 1 января 2025 года стартует предвыборная агитация.