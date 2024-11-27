В Беларуси растёт число дел о кибермошенничестве

Методы борьбы с киберпреступлениями в Беларуси показывают свою эффективность. За 10 месяцев 2024 года количество хищений путем модификации компьютерной информации снизилось практически на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдвое меньше стало дистанционных хищений с банковских карт. Однако проблема все же требует повышенного внимания. Особенно сейчас, в преддверии зимних праздников. Мошенники не дремлют и изобретают новые схемы обмана.

В сети Интернет появляется все больше фейковых страниц, где предлагают купить сезонные товары по сниженной цене – например, зимние шины или предметы декора. Мошенничество в соцсетях – это около 40 % общего объема таких преступлений. Поэтому белорусам рекомендуют быть внимательнее, покупая продукт или услугу. Вместе с появлением новых не теряют актуальности и хорошо известные схемы – люди продолжают получать сообщения с предложением проголосовать за человека якобы в соревнованиях или инвестировать средства. Все эти действия приводят к потере данных аккаунта и денег.

Леонид Мельник, заместитель начальника управления организации расследования киберпреступлений и цифрового развития главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Если мошенники завладели вашими персональными данными и вас шантажируют тем, что возьмут, допустим, на вас кредит с использованием этих персональных данных, то этому не стоит верить. Потому что существует еще ряд предохранительных мер, которые позволяют не получить кредит. То есть, главное не передавать иные коды авторизации. Соответственно, следить за цифровой гигиеной своей: не устанавливать какие-либо приложения удаленного доступа, которые вам предлагают установить мошенники.

Беларусь входит в тройку самых атакуемых кибермошенниками стран СНГ. Жертвами чаще всего становятся госучреждения, промышленные предприятия, финансовые компании и организации из сферы науки и образования. Чаще всего киберпреступники используют вредоносное ПО и программы для удаленного управления.