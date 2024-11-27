Лукашенко примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Белорусский борт номер один приземлился в Казахстане. Александр Лукашенко прибыл в Астану, где 28 ноября примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры обменяются мнениями о международной и региональной ситуации, оценят ее влияние на безопасность участников Организации. Кроме того, на саммите подведут итоги сотрудничества и обсудят перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности.

В столицу Казахстана Александр Лукашенко направился сразу после официального визита в Пакистан, где прошел большой переговорный марафон и ряд встреч, в том числе закрытого формата. Утром 27 ноября Президент Беларуси встретился с командующим армией Пакистана, генералом Асимом Муниром. Беседа прошла за закрытыми дверями. Еще одно мероприятие в графике главы государства – неформальный обед с семьей премьер-министра Пакистана. В этой весьма теплой и дружеской встрече участие принял и брат Шахбаза Шарифа – Наваз Шариф, который несколько лет назад также возглавлял правительство Пакистана.

– Уже давно не наблюдал своего отца таким счастливым и все потому, что он встречает Вас, господин Президент. Так крепко, было видно, что вы соскучились по-настоящему. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ему отойти от политики не позволим. Поэтому, Наваз, это был наш сговор с ним против тебя. Лукашенко: специалисты из Пакистана неплохо знают Беларусь, но желательно на неё современную посмотреть – подробности здесь.

Интересна Беларусь Пакистану как перспективный рынок для товаров, а также как источник инвестиций и технологий, прежде всего в сфере сельхозтехники. Кстати, в скором времени планируется создать два сборочных производства по тракторной линии. Также может появиться совместное предприятие по производству ряда сельхозмашин.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сейчас складывается ситуация, когда экономическое сотрудничество является двигателем и прогрессом развития двух государств: Пакистана и Республики Беларусь. Естественно, Республика Беларусь – это та страна, которая может предложить очень много интересных и важных вещей. Это автомобилестроение, тяжелая техника, карьерная в том числе. Более того, я хочу сказать, что мы же ведь не только готовы предоставить какую-то технику. Мы готовы оказать содействие в сельском хозяйстве, в развитии. Мы готовы поделиться своими наукоемкими технологиями. Ведь не зря достаточно договоров было подписано с нашей Академией наук. То есть это наши разработки, наши ноу-хау, которыми мы готовы делиться с другими странами.