МАРТ разъяснил предпринимателям Минска новшества в ценообразовании

Новости Беларуси. Новшества в ценообразовании обсудили на заседании Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





С начала года в силу вступила новая редакция постановления Совета Министров № 713. Основные изменения коснулись производителей. Суть нововведения – дать им возможность самостоятельно устанавливать цены в определенных пределах. Есть также дополнительные возможности с точки зрения оказания рекламных услуг. Также актуальна тема о критериях отнесения продукции к новому товару. Для разъяснения норм в конце года в МАРТ организовали горячую линию. Поступающие звонки в основном носили уточняющий характер.





Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Актуальные вопросы – это увязка применения пункта 3.7 нового постановления, в котором предусмотрены пределы изменения цен 0,3 % ежемесячно и возможность предоставления скидок, проведения акционных мероприятий. Ничего по сравнению с ранее действовавшей системой не изменилось, производители как имели возможность предоставлять такие скидки и акции, такая же возможность у них осталась.