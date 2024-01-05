Президент подписал указ, которым корректируются правила приёма в вузы и ссузы

Так, в случае отсутствия конкурса по специальности у целевиков появится возможность поступить по конкурсу среди отдельных организаций – заказчиков кадров. Для них также вводится минимальный средний балл аттестата – он должен быть не ниже семи. Среди других нововведений – правительство наделяется полномочиями определять перечни профильных классов, а также специальности, на которые их выпускники смогут поступать на льготной основе. А Министерство образования сможет регулировать отдельные вопросы проведения кампании, чтобы обеспечить справедливый отбор среди абитуриентов. Проведение регистрации на централизованное тестирование запланировано с 9 по 22 апреля.

И сегодня же, 5 января, Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении из спецфонда Президента более 745 тысяч рублей, которые пойдут на поощрение одаренных учащихся, студентов и оказание поддержки интеллектуальному и творческому объединениям. 25 гранд-премий присуждены победителям международных олимпиад, 278 спецпремий – победителям республиканских конкурсов. А 180 студентов за особые успехи в учебе, научной и творческой деятельности получат президентскую стипендию.