МАРТ продлил соглашение о скидках в белорусских магазинах для социально уязвимых слоев населения

Новости Беларуси. Скидки для социально уязвимых слоев населения в белорусских магазинах сохраняются. Министерство антимонопольного регулирования и торговли сегодня, 27 сентября, продлило соглашение с крупными торговыми сетями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определенные товары для пенсионеров, многодетных семей, малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями и дальше для них будут на 10 % дешевле. Право на выгодные покупки дает пластиковая карточка. С начала действия программы их выдано свыше полутора миллионов. Общая сумма скидок превысила 41 миллион рублей.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: В этот раз присутствуют здесь все наши торговые сети. Переговоры шли достаточно тяжело. Ситуация в торговом звене из-за того, что действуют ограничительные, сдерживающие меры, достаточно напряженная. Не дает жировать. Вместе с тем торговля понимает социальную ответственность перед населением, понимает, что государство сделало для субъектов бизнеса, и дает обратную связь в виде социальной поддержки граждан.

Наталья Шаблинская, исполнительный директор Ассоциации розничных сетей:

Мы максимально стараемся сделать эту работу безболезненной для покупателя, потому что мы его по-прежнему любим, ждем в своих магазинах. И впредь будем добросовестно обслуживать.

Условия скидочной программы, которая действует с начала 2022 года, были немного скорректированы, а вот перечень товаров остался неизменным. Самыми ходовыми в списке являются хлеб, мука, овсяные хлопья, крупы, макароны, мясо, молочные продукты, овощи и фрукты.