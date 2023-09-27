Лукашенко поздравил Университет гражданской защиты МЧС с 90-летием со дня основания

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Продолжая благородное дело первых преподавателей пожарно-технической школы, вы сохраняете и приумножаете традиции самоотверженного служения стране и народу. В нашем стремительно меняющемся мире постоянно растет объем знаний, усложняются техника и технологии, но неизменно высокими остаются уровень преподавания и качество ваших научно-методических разработок. Убежден, что коллектив университета и впредь будет отдавать все свои знания и умения для подготовки специалистов, способных на должном уровне решать самые сложные служебные задачи, обеспечивая безопасность наших граждан.

В Минском районе провели торжественный молебен к 90-летию Университета гражданской защиты МЧС.