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Лукашенко поздравил Университет гражданской защиты МЧС с 90-летием со дня основания

27 сентября 2023 10:36
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Новости Беларуси. 90-летие основания отмечает Университет гражданской защиты МЧС Беларуси. Коллектив, ветеранов, курсантов и слушателей вуза поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Университет гражданской защиты МЧС с 90-летием со дня основания-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Продолжая благородное дело первых преподавателей пожарно-технической школы, вы сохраняете и приумножаете традиции самоотверженного служения стране и народу. В нашем стремительно меняющемся мире постоянно растет объем знаний, усложняются техника и технологии, но неизменно высокими остаются уровень преподавания и качество ваших научно-методических разработок. Убежден, что коллектив университета и впредь будет отдавать все свои знания и умения для подготовки специалистов, способных на должном уровне решать самые сложные служебные задачи, обеспечивая безопасность наших граждан.

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# МЧС Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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