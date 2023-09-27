Как подготовить ребёнка к детскому саду? Воспитатель поделилась золотыми правилами

Замечательный день 27 сентября. Гениальные люди, талантливые, порой не так виден их труд, хотя результат мы замечаем, – воспитатели. Воспитатели и дошкольные работники 27 сентября отмечают свой профессиональный праздник. Он не так у нас раскручен, как День учителя, но это люди, которые самоотверженно трудятся на благо всего общества и на радость всем детишкам, а также их родителям. Они помогают и родителям, и детям, но хочется узнать, чего же хотят сами воспитатели. Благодарности, подарков, видеть, как развиваются дети? Спросили об этом в студии программу «Новое утро» на РТР-Беларусь у Елены Семерник, воспитателя детского сада № 56 Минска. Алена Ланская, ведущая:

С чего начинается утро воспитателя в детском саду?

Елена Семерник, воспитатель детского сада № 56 г. Минска:

Мое утро начинается с улыбки, и именно этому я учу своих маленьких воспитанников. Мы с ребятами даже придумали ритуал приветствия. Каждое утро мы становимся в круг, улыбаемся друг другу и делимся хорошими пожеланиями на новый день.

Александр Меженный, ведущий:

Я неслучайно сказал, что это гениальные люди – воспитатели. Кстати, на нашем телеканале проект под названием «Есть девчонка одна» открывали именно воспитатели. И они героически переносили все тяготы. Они и трюки всевозможные делали, и преодолевали себя. Вам часто приходится это делать на работе? Елена Семерник:

Наверное, если ты любишь свою профессию, то все всегда получается и ты справляешься с любыми трудностями. У каждого воспитателя в багаже есть запас каких-то методических приемов, игр, которые помогают справиться с любыми трудностями и научить детей всему, чему только нужно.

Дмитрий Потапович, ведущий:

У меня малышка растет. Я как-то стараюсь по чуть-чуть советы забирать себе. Елена Семерник:

Это чудесно! Вы будете хорошим родителем наших групп. Почему дети сегодня другие?

Александр Меженный:

Дети сегодня другие? Вы уже, я так понимаю, давно работаете в детском саду. Дети поменялись? Елена Семерник:

Наверное, да. И хотелось привести вам пример одной девочки. Каждый год мы меняем игры по возрасту детей. И случилось так, что в этом году меня малыши, а в уголке игрушек затерялась игрушка для старшей группы. Ребенок подошел ко мне, попросил поиграть, говорит: можно я сложу этот пазл? Я подошла, говорю: давай вместе. Она говорит: нет, я сама. Долго она там сидела. Говорят, дети наши неусидчивые – усидчивые. Сидела, собрала пазл. Я решила: наверное, дома тренировалась, дома есть игры подобные. Оставила эту коробочку на полочке. На следующий день пазл был сложен уже другим ребенком. И так по цепочке. Они умеют делать то, что не делали дети раньше – это однозначно. Алена Ланская:

А есть ли комфортный психологический возраст для ребенка, чтобы он уже был готов попасть в детский сад?

Елена Семерник:

Тут очень большую роль играет то, как родители подготовят ребенка. Если родители подготовят ребенка к детскому саду, то ему будет гораздо легче. Алена Ланская:

А есть какие-то золотые правила подготовки ребенка к саду? Елена Семерник:

Конечно. Отучить от памперса, пустышки. И самое главное не говорить: я тебя накажу – ты пойдешь в детский сад. Всегда говорить про детский сад с улыбкой. Дмитрий Потапович:

Для родителей это праздник получается: ты наконец-то пойдешь в детский сад. Елена Семерник:

Поверьте, для нас это тоже праздник, когда дети приходят к нам. Как в детских садах прививают любовь к белорусскому языку?

Александр Меженный:

Как в песне поется: «С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре». Детский сад – это не совсем про букварь, но в любом случае про любовь к Родине в детском саду тоже говорят. Елена Семерник:

Мы создаем предметно-развивающую среду. Мы проводим игры, участвуем в конкурсах. Мы проводим совместные праздники с родителями. У нас есть белорусскоязычные дни, где мы говорим с детьми только на белорусском языке. И для того чтобы этот словарный запас пополнялся, у меня есть фишка. Я всегда предлагаю детям приносить самим слова белорусские в группу. Они с родителями ищут слова интересные, приносят, запоминают. У нас собирается целый большой сундук таких белорусских слов. И потом мы играем с ними. Александр Меженный:

Может, есть необычное слово, которое принесли дети, а вы его в первый раз слышали?

Елена Семерник:

Да, например, рондаль. Вы знаете, что это такое? Это кастрюля. Александр Меженный:

Очень хорошо, когда дети не только время проводят, а когда они с пользой его проводят и выносят каждый день из садика что-то новое для себя. И родители тоже, я так понимаю, очень рады такому общению. Какими качествами должен обладать воспитатель?