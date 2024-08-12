Позволяет безболезненно обследовать ЖКТ. Врач рассказала о плюсах капсульной эндоскопии

Светлана Лесковская, заведующая эндоскопическим отделением клиники «Мерси»:

Есть еще такой отдел кишечника, который трудно доступен, это тонкий кишечник. Посмотреть его достаточно проблематично, частично мы его смотрим, когда делаем гастроскопию, то есть заглядываем в двенадцатиперстную кишку. Если делаем колоноскопию, то стараемся заглянуть за илеоцекальный клапан, в терминальный отдел подвздошной кишки, то есть это конец тонкого кишечника. Но сама середина тонкого кишечника первично является очень недоступным темным пятном, но патологий там находится достаточно много. Для определения патологий в тонкой кишке методом первичного исследования при возможности является капсульная эндоскопия.

Пациент проглатывает миниатюрную капсулу, которая проходит через пищевод, желудок, кишечник, передавая видеоизображение на внешнее устройство.

Светлана Лесковская:

Весь видеофрагмент, который за 4, а то и за 12 часов камера снимает, выносится на внешний носитель, потом мы отсматриваем снятое изображение на специальном оборудовании, выносим пациенту диагноз. Сегодня, чтобы обследовать тонкую кишку, капсульная эндоскопия тонкого кишечника является методом выбора. Если мы находим какую-то патологию, специалистам в дальнейшем понятно, в каком отделе искать образования, признаки кровотечения, какие методы для этого пациента будут нужны, чтобы вылечить его.

Такой процесс позволяет врачам оценить состояние всего ЖКТ, обнаружить поражения, опухоли, воспалительные процессы, язвы и другие патологии. Капсульная эндоскопия является более комфортной для пациента, чем традиционная эндоскопия, так как не требует процедуры введения зонда.

Светлана Лесковская:

Второй метод капсульной эндоскопии, который сегодня набирает популярность, это для пациентов, которые по каким-то причинам не могут сделать классическую колоноскопию. Например, у пациента аномалия расположения петель. Или у пациента есть противопоказания, то есть без наркоза он процедуру выдержать не может, а для проведения процедуры под наркозом есть противопоказания общесоматические (нарушения дыхательной системы, сердечно-сосудистой, нарушения свертываемости). Капсульная колоноскопия используется для контроля таких хронических заболеваний, как воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, когда надо определить, есть ли динамика в лечении, чтобы не травмировать лишний раз кишечник.