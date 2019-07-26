МАРТ не поддержал запрет на продажу секонд-хенда в интернете

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли не поддержало предложение «Беллегпрома» запретить продажу товаров секонд-хенд через интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве уверены, что каждый сам вправе решать, что покупать. У потребителей разного уровня достатка должен быть выбор, и неэтично запрещать реализацию дешевых товаров в стране.

Претензия концерна к магазинам секонд-хенда заключалась в том, что до 70 % одежды в них является новой, при том что завозится под видом бывшей в употреблении и не облагается ввозными пошлинами.