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Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»

26 июля 2019 11:55
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Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Латвии – уже четвертый раз в Беларуси и третий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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27 июля в рамках визита в Беларусь главы латвийского МИД состоится встреча с министром обороны нашего государства.

Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»-1

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:
У нас есть некоторые разногласия по вопросам таких, возможно, геополитических вопросов с нашими большими соседями – Россией. У нас проходят учения НАТО в Латвии, проходят учения и в России.

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Но вместе с тем мы довольны, как мы развиваем отношения с Беларусью, это обмен наблюдателями, информацией. Есть контакты на высшем военном уровне, мы ожидаем визита командующего Национальных вооруженных сил Латвии в Минск в августе.

Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»-4

На встрече обсуждался возможный визит Александра Лукашенко в Латвию. Главное, чтобы он был наполнен экономическими договоренностями – подчеркнул глава государства. Политическая воля руководства двух стран есть. Дата визита будет согласована по дипломатическим каналам.

Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»-7

# Беларусь-Латвия # общество # Александр Лукашенко # Эдгар Ринкевичс # Фотофакт

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