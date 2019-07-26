Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»

Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Латвии – уже четвертый раз в Беларуси и третий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»
27 июля в рамках визита в Беларусь главы латвийского МИД состоится встреча с министром обороны нашего государства.
Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:
У нас есть некоторые разногласия по вопросам таких, возможно, геополитических вопросов с нашими большими соседями – Россией. У нас проходят учения НАТО в Латвии, проходят учения и в России.
Президент Беларуси на встрече с главой МИД Латвии: «Мы будем развивать торгово-экономические отношения»
Но вместе с тем мы довольны, как мы развиваем отношения с Беларусью, это обмен наблюдателями, информацией. Есть контакты на высшем военном уровне, мы ожидаем визита командующего Национальных вооруженных сил Латвии в Минск в августе.
На встрече обсуждался возможный визит Александра Лукашенко в Латвию. Главное, чтобы он был наполнен экономическими договоренностями – подчеркнул глава государства. Политическая воля руководства двух стран есть. Дата визита будет согласована по дипломатическим каналам.