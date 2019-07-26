Эдгарс Ринкевичс: «Мы ожидаем визита командующего Национальных вооружённых сил Латвии в Минск в августе»

Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Латвии – уже четвертый раз в Беларуси и третий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Не станем рвать отношения ни за какие деньги с братской Россией»

27 июля в рамках визита в Беларусь главы латвийского МИД состоится встреча с министром обороны нашего государства.