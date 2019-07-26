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Беларусь в мировых лидерах по потреблению кваса

26 июля 2019 16:52
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Новости Беларуси. Белорусы пьют кваса больше, чем россияне, поляки и украинцы. Наша страна стала мировым лидером в потреблении кваса на душу населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем каждый житель республики выпивает 6,5 литра напитка в год. К сравнению, житель Польши – всего 3 литра. По всей Беларуси выпивают около 62 миллионов литров кваса в год, причем объемы с каждым годом растут. Самый популярный в стране вид кваса – хлебный.

Больше новостей экономики за 26 июля здесь.

# Еда # общество # Наталья Надольская

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