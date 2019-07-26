Беларусь в мировых лидерах по потреблению кваса

Новости Беларуси. Белорусы пьют кваса больше, чем россияне, поляки и украинцы. Наша страна стала мировым лидером в потреблении кваса на душу населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем каждый житель республики выпивает 6,5 литра напитка в год. К сравнению, житель Польши – всего 3 литра. По всей Беларуси выпивают около 62 миллионов литров кваса в год, причем объемы с каждым годом растут. Самый популярный в стране вид кваса – хлебный.