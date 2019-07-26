Новости экономики за 26.07.2019

Новости Беларуси. Как отреагировали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли на предложение запретить секонд-хэнд в интернете? Во сколько оценили самую крупную сделку на столичном рынке недвижимости, и сколько кваса белорусы выпивают в год? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ не поддержал запрет на продажу секонд-хенда в интернете

НАЦБАНК НЕ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТА ИНФЛЯЦИИ

Новости Беларуси. Инфляция к концу года не превысит 5%. Чтобы поддержать финансовую стабильность в стране в первом полугодии, Национальный банк продолжал работу по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, девалютизации экономики, обеспечению безопасной работы банков, а также эффективной работы платежной системы.