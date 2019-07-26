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Новости экономики за 26.07.2019

26 июля 2019 16:52
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Новости Беларуси. Как отреагировали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли на предложение запретить секонд-хэнд в интернете? Во сколько оценили самую крупную сделку на столичном рынке недвижимости, и сколько кваса белорусы выпивают в год? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ не поддержал запрет на продажу секонд-хенда в интернете

НАЦБАНК НЕ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТА ИНФЛЯЦИИ

Новости Беларуси. Инфляция к концу года не превысит 5%. Чтобы поддержать финансовую стабильность в стране в первом полугодии, Национальный банк продолжал работу по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, девалютизации экономики, обеспечению безопасной работы банков, а также эффективной работы платежной системы.

Новости экономики за 26.07.2019-1

В совокупности все эти результаты в области ценовой и финансовой стабильности и формируют основу устойчивого развития белорусской экономики.

Беларусь в мировых лидерах по потреблению кваса

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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