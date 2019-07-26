Врач рассказал о состоянии девочки, которую мать избила молотком по голове

Беларусь потрясла новость про мать, которая ударила дочь молотком по голове.
38-летняя минчанка нанесла восьмилетней девочке несколько ударов.
Беларусь потрясла новость про мать, которая ударила дочь молотком по голове.
38-летняя минчанка нанесла восьмилетней девочке несколько ударов.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по г. Минску:
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.147 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Причинение тяжких телесных повреждений заведомо малолетнему».
Подозреваемая задержана и помещена в РНПЦ психического здоровья.
Спустя несколько дней можно вздохнуть с облегчением: малышка идёт на поправку.
Сергей Трухан, врач-нейрохирург детского нейрохирургического отделения №3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
Ребёнок поступил в состоянии средней тяжести, с множественными вдавленными проникающими оскольчатыми переломами. Также были ушибленные раны и ссадины верхних конечностей.
И с момента прибытия в отделение ребёнок находится в ясном сознании, чувствует себя хорошо, постепенно осваивается, готовится к скорой выписке.