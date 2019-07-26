Врач рассказал о состоянии девочки, которую мать избила молотком по голове

Беларусь потрясла новость про мать, которая ударила дочь молотком по голове.

Спустя несколько дней можно вздохнуть с облегчением: малышка идёт на поправку.

Подозреваемая задержана и помещена в РНПЦ психического здоровья.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по г. Минску: В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.147 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Причинение тяжких телесных повреждений заведомо малолетнему».

Сергей Трухан, врач-нейрохирург детского нейрохирургического отделения №3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Ребёнок поступил в состоянии средней тяжести, с множественными вдавленными проникающими оскольчатыми переломами. Также были ушибленные раны и ссадины верхних конечностей.