Генпрокуратура: группа Telegram-каналов Nexta признана террористической организацией

Новости Беларуси. Верховный суд признал террористической организацией группу Telegram-каналов Nexta, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 8 апреля их деятельность на территории Беларуси запрещена.

Генеральная прокуратура обратила внимание на то, что любое участие в этом деструктивном сообществе повлечет за собой уголовную ответственность.