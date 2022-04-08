Прямой эфир

Генпрокуратура: группа Telegram-каналов Nexta признана террористической организацией

08 апреля 2022 16:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Верховный суд признал террористической организацией группу Telegram-каналов Nexta, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 8 апреля их деятельность на территории Беларуси запрещена.  

Генпрокуратура: группа Telegram-каналов Nexta признана террористической организацией-1

Генеральная прокуратура обратила внимание на то, что любое участие в этом деструктивном сообществе повлечет за собой уголовную ответственность.  

Генпрокуратура: группа Telegram-каналов Nexta признана террористической организацией-4

Александр Карпович, начальник управления Генеральной прокуратуры:  
Названная организация проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской, в том числе террористической деятельности, объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий, обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ и оружия, а также тактике оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. В итоге на территории страны были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Карпович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как будет развиваться «Керамин»? Предприятие посетил Владимир Кухарев
08 апреля 2022 15:50

Как будет развиваться «Керамин»? Предприятие посетил Владимир Кухарев

В Несвиже прошёл молодёжный интенсив-форум «Время твоих возможностей». Что говорят участники?
08 апреля 2022 15:30

В Несвиже прошёл молодёжный интенсив-форум «Время твоих возможностей». Что говорят участники?

«Самое ценное, что мы получили от этого проекта – семью». В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022»
08 апреля 2022 15:16

«Самое ценное, что мы получили от этого проекта – семью». В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022»