Генпрокуратура: группа Telegram-каналов Nexta признана террористической организацией

Новости Беларуси. Верховный суд признал террористической организацией группу Telegram-каналов Nexta, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 8 апреля их деятельность на территории Беларуси запрещена.
Новости Беларуси. Верховный суд признал террористической организацией группу Telegram-каналов Nexta, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 8 апреля их деятельность на территории Беларуси запрещена.
Генеральная прокуратура обратила внимание на то, что любое участие в этом деструктивном сообществе повлечет за собой уголовную ответственность.
Александр Карпович, начальник управления Генеральной прокуратуры:
Названная организация проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской, в том числе террористической деятельности, объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий, обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ и оружия, а также тактике оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. В итоге на территории страны были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки.