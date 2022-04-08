10 районов могут себя обеспечивать теплом и горячей водой. Как внедряют систему энергетического менеджемента в Беларуси?

Новости Беларуси. В новых экономических условиях в Беларуси взят уверенный курс на развитие «умных» технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране уже строят современные энергоэффективные предприятия.
Новости Беларуси. В новых экономических условиях в Беларуси взят уверенный курс на развитие «умных» технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране уже строят современные энергоэффективные предприятия.
Инновации активно внедряют на производствах. Особое внимание уделяют автоматизации, цифровизации технологических процессов и развитию энергетического менеджмента.
Виталий Крецкий, заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности:
В стране сегодня порядка 75 районов с долей местных ресурсов в балансе свыше 50 %. Есть 10 районов, в балансе которых местные ресурсы занимают более 90 %. Данные районы практически полностью могут себя обеспечить теплом и горячей водой в отопительный период. В части внедрения системы энергетического менеджмента в 2021 году принят ГОСТ ISO 50 001, который позволяет организациям реального сектора экономики внедрять у себя систему энергетического менеджмента. Сегодня есть ряд предприятий в республике, которые внедрили данную систему, их порядка семи. Департамент по энергоэффективности ставит задачу максимально возможного внедрения системы энергетического менеджмента в целом по организациям республики.
От предприятий ждут новых идей в энергосбережении. Проекты и их готовность к внедрению оценят на конкурсе «Лидер энергоэффективности – 2022». Заявки принимают до 1 октября.