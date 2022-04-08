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10 районов могут себя обеспечивать теплом и горячей водой. Как внедряют систему энергетического менеджемента в Беларуси?

08 апреля 2022 16:17
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Новости Беларуси. В новых экономических условиях в Беларуси взят уверенный курс на развитие «умных» технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране уже строят современные энергоэффективные предприятия.  

10 районов могут себя обеспечивать теплом и горячей водой. Как внедряют систему энергетического менеджемента в Беларуси?-1

Инновации активно внедряют на производствах. Особое внимание уделяют автоматизации, цифровизации технологических процессов и развитию энергетического менеджмента.  

10 районов могут себя обеспечивать теплом и горячей водой. Как внедряют систему энергетического менеджемента в Беларуси?-4

Виталий Крецкий, заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности:  
В стране сегодня порядка 75 районов с долей местных ресурсов в балансе свыше 50 %. Есть 10 районов, в балансе которых местные ресурсы занимают более 90 %. Данные районы практически полностью могут себя обеспечить теплом и горячей водой в отопительный период. В части внедрения системы энергетического менеджмента в 2021 году принят ГОСТ ISO 50 001, который позволяет организациям реального сектора экономики внедрять у себя систему энергетического менеджмента. Сегодня есть ряд предприятий в республике, которые внедрили данную систему, их порядка семи. Департамент по энергоэффективности ставит задачу максимально возможного внедрения системы энергетического менеджмента в целом по организациям республики.  

10 районов могут себя обеспечивать теплом и горячей водой. Как внедряют систему энергетического менеджемента в Беларуси?-7

От предприятий ждут новых идей в энергосбережении. Проекты и их готовность к внедрению оценят на конкурсе «Лидер энергоэффективности – 2022». Заявки принимают до 1 октября.  

# Энергосбережение в Беларуси # общество # Виталий Крецкий # Фотофакт

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