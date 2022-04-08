10 районов могут себя обеспечивать теплом и горячей водой. Как внедряют систему энергетического менеджемента в Беларуси?

Виталий Крецкий, заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности:

В стране сегодня порядка 75 районов с долей местных ресурсов в балансе свыше 50 %. Есть 10 районов, в балансе которых местные ресурсы занимают более 90 %. Данные районы практически полностью могут себя обеспечить теплом и горячей водой в отопительный период. В части внедрения системы энергетического менеджмента в 2021 году принят ГОСТ ISO 50 001, который позволяет организациям реального сектора экономики внедрять у себя систему энергетического менеджмента. Сегодня есть ряд предприятий в республике, которые внедрили данную систему, их порядка семи. Департамент по энергоэффективности ставит задачу максимально возможного внедрения системы энергетического менеджмента в целом по организациям республики.