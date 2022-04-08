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«Предприятия должны работать». Как будут поддерживать белорусские заводы?

08 апреля 2022 17:04
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Новости Беларуси. Меры поддержки для населения и бизнеса будут принимать в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации экономики сегодня ключевой. Первый пакет антикризисных мер уже одобрен и принят. Аграрии, строители, крупный или малый бизнес. Кого поддерживать в первую очередь?  

Подробности в следующем сюжете.  

«Предприятия должны работать». Как будут поддерживать белорусские заводы?-1

Смягчение кредитной, налоговой и арендной нагрузки на предприятия. Быстрый расчет по госконтрактам, мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, упрощение таможенного оформления. Сотни инициатив в помощь белорусской экономике. И сегодня стоит задача максимально оперативно воспользоваться ими во всех регионах страны.  

«Предприятия должны работать». Как будут поддерживать белорусские заводы?-4

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:  
Сегодня нужно обобщить положительный опыт, который есть в каждой из областей, и наметить пути, как дальше работать. Иногда говорят «ликвидация». Мы говорим: не ликвидация. Может быть ликвидация неэффективности, а предприятия должны работать, люди должны иметь рабочие места.  

«Предприятия должны работать». Как будут поддерживать белорусские заводы?-7

Гомельский жировой комбинат. Сюда с рабочим визитом прибыл министр экономики. Завод находится в стадии санации, при этом сохраняет рабочие места и заработную плату. Продолжает выпускать продукцию. К слову, в регионе еще 16 предприятий разделили судьбу комбината. Но каждое из них подтверждают фразу – банкротство бывает благополучным.  

«Предприятия должны работать». Как будут поддерживать белорусские заводы?-10

Любовь Сарнавская, председатель экономического суда Гомельской области:  
По всем предприятиям полностью погашаются платежи и выплачиваются вовремя все текущие платежи, отсутствует задолженность по заработной плате, по фонду соцзащиты. Сохранены все трудовые коллективы на предприятиях, никто не уволен, и нигде не сокращали численность.  

МАРТ: на какие товары существует жесткое ценовое регулирование и почему надо поддерживать потребителя? Подробности далее.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Червяков # Любовь Сарнавская # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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