«Предприятия должны работать». Как будут поддерживать белорусские заводы?

Новости Беларуси. Меры поддержки для населения и бизнеса будут принимать в ускоренном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос стабилизации экономики сегодня ключевой. Первый пакет антикризисных мер уже одобрен и принят. Аграрии, строители, крупный или малый бизнес. Кого поддерживать в первую очередь? Подробности в следующем сюжете.

Смягчение кредитной, налоговой и арендной нагрузки на предприятия. Быстрый расчет по госконтрактам, мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, упрощение таможенного оформления. Сотни инициатив в помощь белорусской экономике. И сегодня стоит задача максимально оперативно воспользоваться ими во всех регионах страны.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Сегодня нужно обобщить положительный опыт, который есть в каждой из областей, и наметить пути, как дальше работать. Иногда говорят «ликвидация». Мы говорим: не ликвидация. Может быть ликвидация неэффективности, а предприятия должны работать, люди должны иметь рабочие места.

Гомельский жировой комбинат. Сюда с рабочим визитом прибыл министр экономики. Завод находится в стадии санации, при этом сохраняет рабочие места и заработную плату. Продолжает выпускать продукцию. К слову, в регионе еще 16 предприятий разделили судьбу комбината. Но каждое из них подтверждают фразу – банкротство бывает благополучным.