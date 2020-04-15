Маршрутами солдат и партизан. Составлен уникальный атлас о ВОВ

К 75-летию Великой Победы белорусские и российские картографы составили атлас «Дорогами воинской славы». Работа шла почти два года.

Галина Ляхова, главный редактор РУП «Белкартография»:

Раздел «Путь к Победе» представлен военно-историческими картами и, создавая этот раздел, мы уже использовали те карты, которые были разработаны и в «Роскартографии» и в «Белкартографии». При написании текстов привлекались специалисты, которые связаны с военной историей. Эти тексты нарабатывались, уточнялись по военной энциклопедии, по таким авторитетным источникам и привлекались консультанты по этим темам.

Атлас состоит из трех разделов. В первом «Дороги воинской славы» создатели воскресили трагические события Великой Отечественной войны и переложили их на карты. Там отмечены маршруты крупнейших сражений, отдельных битв за города, боевых действий партизан на оккупированных территориях.

Ирина Шилай, редактор РУП «Белкартография»:

В основу атласа была положена карта масштаба 1 500 и, исходя из масштаба, нужно было выбрать самые и самые объекты. Следом за картой идет тематический разворот, на котором уже описываются основные достопримечательности, объекты Великой Отечественной войны и подаются различные истории, связанные с ними. Было много историй, о которых мы раньше не знали и сейчас привлекаем к ним внимание.

Карты второго раздела «Дорогами нашей памяти» показывают современную территорию Беларуси и западные области России. Здесь отмечены мемориальные комплексы, памятники и музеи. Заключительная часть атласа называется «Города воинской доблести». Она посвящена городам-героям и населенным пунктам, награжденным вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны».

Галина Ляхова:

В Осиповичах на железнодорожном вокзале установлен памятник Федору Крыловичу. Во время войны на станции «Осиповичи» была проведена диверсия, которая является одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Было уничтожено 4 эшелона и 30 танков «Тигр», т. е. такое количество танков выпускала немецкая промышленность того времени за месяц.