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Не скрывают ли чиновники правду об эпидситуации в стране? Анонс программы «В обстановке мира»

15 апреля 2020 08:34
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Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения работает с высокой, но не максимальной нагрузкой. К такому мнению пришли эксперты в программе «В обстановке мира». 

Не скрывают ли чиновники правду об эпидситуации в стране? Анонс программы «В обстановке мира»-1

Не скрывают ли чиновники от здравоохранения правду об эпидемиологической ситуации в стране? И кому выгодно нагнетать панику? 

Кому можно доверять и где брать точную информацию о ситуации в стране и мире? 

Не скрывают ли чиновники правду об эпидситуации в стране? Анонс программы «В обстановке мира»-4

И что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию?  

А также обсудим, почему уже сегодня белорусы могут собой гордиться.  

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы  в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.  

# Коронавирус # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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