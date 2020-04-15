Не скрывают ли чиновники правду об эпидситуации в стране? Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения работает с высокой, но не максимальной нагрузкой. К такому мнению пришли эксперты в программе «В обстановке мира».

Не скрывают ли чиновники от здравоохранения правду об эпидемиологической ситуации в стране? И кому выгодно нагнетать панику? Кому можно доверять и где брать точную информацию о ситуации в стране и мире?

И что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию?



А также обсудим, почему уже сегодня белорусы могут собой гордиться.



