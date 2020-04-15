Не скрывают ли чиновники правду об эпидситуации в стране? Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения работает с высокой, но не максимальной нагрузкой. К такому мнению пришли эксперты в программе «В обстановке мира».
Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения работает с высокой, но не максимальной нагрузкой. К такому мнению пришли эксперты в программе «В обстановке мира».
Не скрывают ли чиновники от здравоохранения правду об эпидемиологической ситуации в стране? И кому выгодно нагнетать панику?
Кому можно доверять и где брать точную информацию о ситуации в стране и мире?
И что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию?
А также обсудим, почему уже сегодня белорусы могут собой гордиться.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.