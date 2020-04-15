Как сделать медицинскую и бьюти-маску своими руками? Мастер-класс дизайнера

Мария Кронда, корреспондент:

Кто бы мог подумать, что этой весной многие из нас не смогут выйти из дома без этого аксессуара. Защитные маски сегодня разлетаются, как горячие пирожки. Мы подскажем, как смастерить их своими руками.

Екатерина Гордеева, дизайнер:

Как любая девушка я люблю красиво одеваться, и я поняла, что как бы я ни старалась, какой бы look я себе ни подобрала, обычная медицинская маска сводит все мои усилия на нет. И мне захотелось создать что-то красивое, что-то, что будет подходить под разные комплекты.

Защитные маски – ответственность за себя и окружающих. Екатерина Гордеева из тех дизайнеров, кто всегда находится в эпицентре не только бьюти-событий. В борьбе с распространением коронавирусной инфекции девушка оказалась на передовой.

Екатерина Гордеева:

Для маски подойдет любой материал. Единственное, что остается неизменным – на подкладке у нас всегда стоит 100% хлопок, чтобы было удобно дышать.

Мария Кронда:

Самая банальная – это марля? Екатерина Гордеева:

Да. Мария Кронда:

Как правильно из марли смастерить маску? Екатерина Гордеева:

Давайте попробуем. Мы уже сделали небольшую заготовку, здесь у нас раскроена марля в три слоя. Наша с вами задача – сначала стачать ее по боковым швам, чтобы было удобно вывернуть.

Затем выворачиваем, загибаем внутрь оставшийся край заготовки и прострачиваем.

Екатерина Гордеева:

Чтобы маска лучше прилегала к лицу, нам необходимо сделать несколько складок и аналогично с другой стороны. Наша задача – закрепить получившиеся складки.

Мария Кронда:

Я тоже решила внести свою лепту и поучаствовать в процессе. Пробуем.

Моя задача – пришить держатели с четырех сторон. Мария Кронда:

В чем главное отличие вот таких бьюти-масок от медицинских? Екатерина Гордеева:

Медицинская маска чаще всего стерильна, добиться стерильности в домашних условиях, к сожалению, нереально. Но в остальном, я думаю, что домашняя маска ничем не уступает от той, которую вы можете купить в аптеке.

Ну, что самую простую маску мы сделали. Давайте усложним. На подкладку мы возьмем 100% хлопок, чтобы нам легче дышалось, а наверх мы поставим такую весеннюю блестящую ткань.

Мы складываем ткань, которая пойдет наверх лицом к лицу, у нас получается такой темный прямоугольник. Наша задача – выкроить из темного прямоугольника две детали.

Обводим и вырезаем.

Такое лекало сделать очень просто. Для этого мы берем маску, которую делали раньше, раздвигаем ее и прикладываем. Делаем края плавными, и у нас получается готовое лекало. То же самое нужно сделать с подкладкой. Я попрошу это сделать вас, а я пока вырежу свою деталь.

Сейчас наша задача – сострочить две детали, приложенные лицом к лицу, примерно на ширину лапки.

Мы складываем лицо подкладки с лицом основной ткани и застрачиваем по верхнему и нижнему краю, оставляя боковые свободными. Вот что у нас получилось.

Мария Кронда:

Осталось пришить нам только резиночки.

Последний штрих – фиксируем резинки на машинке.