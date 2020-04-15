Жилищные льготы для молодых специалистов: какие бывают и как получить

Многие выпускники удивляются, когда узнают, что наниматель не обеспечит их крышей над головой. Поэтому в администрации районов и городов ищут возможность помочь молодым специалистам комфортно устроиться на новом месте: предлагают комнаты в общежитиях или ставят на очередь для приобретения собственных квадратных метров.

Александр Костюкевич, юрист:

Такой льготой, по постановке на учет, в том числе в городе Минске, обладают молодые специалисты, которые закончили учреждения образования: профтехучилище, среднее специальное, высшем учебное заведение, которые обучались за счет бюджета. Если у нас, например, молодой специалист закончил платное учебное заведение и распределился на какие-то там места, такой льготы он не имеет.

В постановке молодых специалистов на учет нуждающихся есть один нюанс: необходимо получить регистрацию по месту пребывания. Александр Костюкевич:

Если вы фактически в этом помещении не проживаете, и исполком это установит, то в постановке на учет вам будет отказано.

Процедура постановки на учет не так сложна, как кажется. Нужно лишь собрать пакет документов и обратиться в исполком. Александр Костюкевич:

Предоставляем заявление, которое оформляется сразу в одном окне, и предоставляем паспорта: наши, несовершеннолетних детей. Если у нас какие-то льготы, то, соответственно, эти документы тоже предоставляем. Все остальные документы исполком в течение трех дней запрашивает самостоятельно.

Не забывайте и об имущественном налоговом вычете. Если вы, пребывая на учете нуждающихся, построите жилье, либо возьмете кредит, вас ждут финансовые бонусы. Александр Костюкевич:

Основная льгота, которая предоставляется государством – это льгота по подоходному налогу. Если мы будем нуждающимися в улучшении жилищных условий, самостоятельно найдем квартиру, получим кредит, потом если мы будем погашать денежные средства на приобретение квартиры, на уплату процентов, кредита, соответственно, эта сумма не будет облагаться подоходным налогом, а это 13%.