Маршрут в виде восьмёрки. В Минске прошёл патриотичный автопробег в честь 8 Марта

Новости Беларуси. Поздравления с женским днем 6 марта получали участницы автопробега «За единую Беларусь!» Им дарили букеты цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно патриотичный вояж стартовал от аквапарка «Лебяжий». В честь праздника участники решили проложить необычный маршрут и проехать по улицам столицы по траектории восьмерки.