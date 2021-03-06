Маршрут в виде восьмёрки. В Минске прошёл патриотичный автопробег в честь 8 Марта

Новости Беларуси. Поздравления с женским днем 6 марта получали участницы автопробега «За единую Беларусь!» Им дарили букеты цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно патриотичный вояж стартовал от аквапарка «Лебяжий». В честь праздника участники решили проложить необычный маршрут и проехать по улицам столицы по траектории восьмерки.
Колонна проехала проспект Победителей, улицу Ленина, Партизанский и проспект Дзержинского, Независимости и вновь через кольцевую автолюбители вернулись к месту старта.
У нас прекрасные женщины, у нас прекрасная страна, у нас прекрасный народ. И мы просто обязаны жить в мире, любви, радости – всем желаем, особенно в преддверии 8 Марта.
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