«Прослезились, я заметила, все». В Беларуси поздравляют матерей лучших солдат-срочников

Новости Беларуси. Первые дни наступившей весны проходят под знаком главного женского праздника – 8 Марта. В адрес прекрасной половины человечества звучит много теплых слов. В их числе и мамы военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частях и соединениях по всей Беларуси чествуют матерей лучших солдат срочной службы. Благодарности за воспитание защитников отечества женщинам вручают дома и на рабочих местах, приглашают матерей и бабушек в гости в воинские части.

Елена Подоляка:

Я здесь впервые. Тепло нас встретили. Проводили, показали, как наши сыновья служат. Было так трогательно, очень трогательно для мам. Мамы даже прослезились, я заметила, все. Поэтому очень трогательно было.