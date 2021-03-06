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«Прослезились, я заметила, все». В Беларуси поздравляют матерей лучших солдат-срочников

06 марта 2021 12:33
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Новости Беларуси. Первые дни наступившей весны проходят под знаком главного женского праздника – 8 Марта. В адрес прекрасной половины человечества звучит много теплых слов. В их числе и мамы военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Прослезились, я заметила, все». В Беларуси поздравляют матерей лучших солдат-срочников-1

В частях и соединениях по всей Беларуси чествуют матерей лучших солдат срочной службы. Благодарности за воспитание защитников отечества женщинам вручают дома и на рабочих местах, приглашают матерей и бабушек в гости в воинские части.

«Прослезились, я заметила, все». В Беларуси поздравляют матерей лучших солдат-срочников-4

Елена Подоляка:
Я здесь впервые. Тепло нас встретили. Проводили, показали, как наши сыновья служат. Было так трогательно, очень трогательно для мам. Мамы даже прослезились, я заметила, все. Поэтому очень трогательно было.

«Прослезились, я заметила, все». В Беларуси поздравляют матерей лучших солдат-срочников-7

В канун праздника в Центральном доме офицеров чествовали также девушек и женщин, которые служат или работают в армии. Такие встречи всегда отличаются особой теплотой. Приглашения получают также вдовы и дети военнослужащих, погибших в Афганистане.

«Прослезились, я заметила, все». В Беларуси поздравляют матерей лучших солдат-срочников-10

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# 8 Марта # общество # Елена Подоляка # Фотофакт

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