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«Всеми семьями собрались здесь». В Раубичах прошла спартакиада работников физической культуры

06 марта 2021 13:47
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Новости Беларуси. В Раубичах прошла Республиканская спартакиада работников физической культуры, спорта и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всеми семьями собрались здесь». В Раубичах прошла спартакиада работников физической культуры-1

В ней соревновались команды Минспорта, а также подшефных организаций. На лыжню вышли не только столичные квартеты. Участие в празднике спорта приняли также коллективы из Могилевской и Минской областей. Всего в заявке числилось 20 команд.

«Всеми семьями собрались здесь». В Раубичах прошла спартакиада работников физической культуры-4

Высшую ступень пьедестала оставила за собой первая четверка Министерства спорта и туризма во главе с Сергеем Ковальчуком. Вторыми на финиш пришли атлеты РЦОП «Раубичи», замкнули тройку представители Минска.

«Всеми семьями собрались здесь». В Раубичах прошла спартакиада работников физической культуры-7

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Зима дала возможность почувствовать действительно праздничное красивое настроение зимнее. Ну а наш сегодня праздник отрасли физической культуры, спорта и туризма, то есть это все организации, которые имеют отношение к нашей структуре. Мы с большим удовольствием действительно всеми семьями собрались здесь, в Раубичах. И где-то соревновательный дух, где-то просто полюбоваться природой. Я думаю, все получат максимальное удовольствие от сегодняшнего праздника.

Более 30 спортивных школ. В Минске проходят соревнования по лыжным гонкам

«Всеми семьями собрались здесь». В Раубичах прошла спартакиада работников физической культуры-10

Профессиональными забегами праздник не ограничился. В программе также была лыжная эстафета «Мама, папа, я», гонки среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях. Самые юные участники спортивного праздника получили памятные подарки, ну а взрослые увезли с собой медали и кубки.

# Зимние виды спорта # общество # Вячеслав Дурнов # Фотофакт

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