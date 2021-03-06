«Всеми семьями собрались здесь». В Раубичах прошла спартакиада работников физической культуры

Новости Беларуси. В Раубичах прошла Республиканская спартакиада работников физической культуры, спорта и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней соревновались команды Минспорта, а также подшефных организаций. На лыжню вышли не только столичные квартеты. Участие в празднике спорта приняли также коллективы из Могилевской и Минской областей. Всего в заявке числилось 20 команд.

Высшую ступень пьедестала оставила за собой первая четверка Министерства спорта и туризма во главе с Сергеем Ковальчуком. Вторыми на финиш пришли атлеты РЦОП «Раубичи», замкнули тройку представители Минска.

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Зима дала возможность почувствовать действительно праздничное красивое настроение зимнее. Ну а наш сегодня праздник отрасли физической культуры, спорта и туризма, то есть это все организации, которые имеют отношение к нашей структуре. Мы с большим удовольствием действительно всеми семьями собрались здесь, в Раубичах. И где-то соревновательный дух, где-то просто полюбоваться природой. Я думаю, все получат максимальное удовольствие от сегодняшнего праздника. Более 30 спортивных школ. В Минске проходят соревнования по лыжным гонкам