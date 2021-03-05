«Это, наверное, самое приятное». Сотрудники МВД поздравили женщин с наступающим 8 Марта

Новости Беларуси. С наступающим 8 Марта в эти дни женщины принимают поздравления по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К самой трогательной весенней традиции 5 марта присоединились сотрудники МВД.

Утром они были не только на страже нашей безопасности, но и хорошего настроения у прекрасной половины. На Городском Валу в Минске под звуки оркестра внутренних войск сотрудники ведомства, а также будущие правоохранители, учащиеся лицея МВД, раздавали цветы водительницам и прохожим женщинам.

Такое внимание не оставило равнодушным никого.

Антон Санкевич, начальник ЦКВР МВД Беларуси:

Было принято решение поздравить всех прекрасных милых дам, которые находятся вблизи Министерства внутренних дел. Настоящий праздник. Это очень радостно, а нам, мужчинам, просто приятно.