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«Это, наверное, самое приятное». Сотрудники МВД поздравили женщин с наступающим 8 Марта

05 марта 2021 12:52
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Новости Беларуси. С наступающим 8 Марта в эти дни женщины принимают поздравления по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К самой трогательной весенней традиции 5 марта присоединились сотрудники МВД.  

«Это, наверное, самое приятное». Сотрудники МВД поздравили женщин с наступающим 8 Марта-1

Утром они были не только на страже нашей безопасности, но и хорошего настроения у прекрасной половины. На Городском Валу в Минске под звуки оркестра внутренних войск сотрудники ведомства, а также будущие правоохранители, учащиеся лицея МВД, раздавали цветы водительницам и прохожим женщинам. 

«Это, наверное, самое приятное». Сотрудники МВД поздравили женщин с наступающим 8 Марта-4

Такое внимание не оставило равнодушным никого.

«Это, наверное, самое приятное». Сотрудники МВД поздравили женщин с наступающим 8 Марта-7

Антон Санкевич, начальник ЦКВР МВД Беларуси:
Было принято решение поздравить всех прекрасных милых дам, которые находятся вблизи Министерства внутренних дел. Настоящий праздник. Это очень радостно, а нам, мужчинам, просто приятно.

«Это, наверное, самое приятное». Сотрудники МВД поздравили женщин с наступающим 8 Марта-10

Ольга Чемоданова, начальник УИОС МВД Беларуси:
Мужчины окружают нас своим вниманием и любовью всегда, безусловно. А вот именно в этот день мы получаем от них неожиданные сюрпризы. И это, наверное, самое приятное.

«Это, наверное, самое приятное». Сотрудники МВД поздравили женщин с наступающим 8 Марта-13

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# 8 Марта # общество # Ольга Чемоданова # Антон Санкевич # Фотофакт

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