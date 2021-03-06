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«Берут в основном белые, жёлтые». Какие цветы мужчины покупают к 8 Марта?

06 марта 2021 12:51
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Новости Беларуси. Самый ожидаемый подарок к 8 Марта, конечно, букет цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Берут в основном белые, жёлтые». Какие цветы мужчины покупают к 8 Марта?-1

Мужчины уже погрузились в предпраздничные хлопоты. В эти дни, помимо цветочных магазинов, продажа организована и на дополнительных площадках. Их только в Минске более 220.

«Берут в основном белые, жёлтые». Какие цветы мужчины покупают к 8 Марта?-4

В ассортименте – десятки разновидностей тюльпанов, мимозы, хризантемы, розы. Традиционный для главного женского праздника цветок – тюльпан – в среднем обойдется в 2 рубля. Но на букеты любимым дамам мужчины не скупятся, некоторые берут целыми охапками.

«Берут в основном белые, жёлтые». Какие цветы мужчины покупают к 8 Марта?-7

Жене и дочери.
Класс! А почему сегодня поздравляете?
– Я не сегодня. Я вообще поздравляю их, я им покупаю не только сегодня цветы.
То есть у них каждый день праздник?
Да. Если женщины здоровы, за ними надо ухаживать, чтобы они цвели, как вот эти вот тюльпанчики.

«Берут в основном белые, жёлтые». Какие цветы мужчины покупают к 8 Марта?-10

На работе я один и девять женщин.
Ого! Так вы вчера дарили всем, получается?
На работе уже подарили вчера.
А домашним своим – сегодня?
Да. Жене махровые, вот такие вот.
Это ее любимые, да?
Да. А дочке разные по цвету.

«Берут в основном белые, жёлтые». Какие цветы мужчины покупают к 8 Марта?-13

Берут в основном белые, желтые. Ну и бордовые, и фиолетовые еще более-менее пользуются спросом. Охапками мужчины будут брать 7-8 марта.

«Берут в основном белые, жёлтые». Какие цветы мужчины покупают к 8 Марта?-16

Дам – с наступающим, мужчин – с прошедшим.

«Берут в основном белые, жёлтые». Какие цветы мужчины покупают к 8 Марта?-19

Цветочный ажиотаж в преддверии 8 Марта уже стал традицией. Только 6 марта в Минске поступило в продажу более 300 тысяч тюльпанов и полмиллиона роз.

# 8 Марта # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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