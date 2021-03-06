«Берут в основном белые, жёлтые». Какие цветы мужчины покупают к 8 Марта?

Новости Беларуси. Самый ожидаемый подарок к 8 Марта, конечно, букет цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчины уже погрузились в предпраздничные хлопоты. В эти дни, помимо цветочных магазинов, продажа организована и на дополнительных площадках. Их только в Минске более 220.

В ассортименте – десятки разновидностей тюльпанов, мимозы, хризантемы, розы. Традиционный для главного женского праздника цветок – тюльпан – в среднем обойдется в 2 рубля. Но на букеты любимым дамам мужчины не скупятся, некоторые берут целыми охапками.

– Жене и дочери.

– Класс! А почему сегодня поздравляете?

– Я не сегодня. Я вообще поздравляю их, я им покупаю не только сегодня цветы.

– То есть у них каждый день праздник?

– Да. Если женщины здоровы, за ними надо ухаживать, чтобы они цвели, как вот эти вот тюльпанчики.

– На работе я один и девять женщин.

– Ого! Так вы вчера дарили всем, получается?

– На работе уже подарили вчера.

– А домашним своим – сегодня?

– Да. Жене махровые, вот такие вот.

– Это ее любимые, да?

– Да. А дочке разные по цвету.

– Берут в основном белые, желтые. Ну и бордовые, и фиолетовые еще более-менее пользуются спросом. Охапками мужчины будут брать 7-8 марта.

– Дам – с наступающим, мужчин – с прошедшим.