«Никто не верил». В Пинске после обращения к Президенту решили вопрос с теннисными кортами

Большой подарок для столицы белорусского Полесья. В Пинске открыли комплекс с крытыми теннисными кортами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для 90 воспитанников детско-юношеской спортивной школы, где еще в 1950-е годы закладывали традиции белорусского тенниса, этот день точно войдет в историю. Тренеры и родители обращались к Президенту в 2019 году, чтобы раз и навсегда решить вопрос зимних тренировок строительством крытой площадки. До этого в Пинске существовали только корты под открытым небом. Но из-за западных санкций проект оказался под угрозой. Теперь для первых ракеток Пинска открыты новые дороги в большой теннис.

Яков Маркман, его знал весь Пинск. Считаясь одним из родоначальников белорусского тенниса, построил первый корт в городе в далеком 1956-м. Тогда же открыли отделение тенниса в местной детско-юношеской спортивной школе. Дело отца-фронтовика продолжил сын Валерий Яковлевич. Более 40 лет тренировал детей и стал тем, кто обратился к Президенту.

Валерий Маркман, тренер по теннису:

Я сидел и смотрел круглый стол Президента. И там можно было направить ему какие-то вопросы, пожелания. Вместе с директором школы накатали быстро письмо. Я подписал, что по поручению любителей и родителей. Теннис здесь в беспорядке, и негде заниматься людям. Просим оказать ваше содействие. Никто не верил, что это получится.

Юная жительница Пинска Ульяна Харитонович впервые взялась за ракетку в три года, и с тех пор 8 лет без пауз в тренировках. Равняется на кумира Арину Соболенко. Когда сезон открытых кортов заканчивался, юные теннисисты переходили в зал. А он был единственным иногда сразу для 10 игроков и расписан до 12 ночи.

Ульяна Харитонович, воспитанница Детско-юношеской спортивной школы № 2 Пинска:

Если весь корт забит, ты не можешь нормально играть, тебе все мешают, у тебя просто уже нервы зашкаливают. Было тяжело, потому что один корт, всех много. Все хотят потренироваться, а ты не можешь. У тебя будет больше тренировок, больше возможностей. Ты можешь играть два часа один, а там ты два часа мог играть не один. То есть ты играл и менялся.

Решение о строительстве крытых кортов в Пинске приняли в 2019 году при поддержке Белорусской федерации тенниса. Местные власти даже подготовили площадку под будущий манеж и залили фундамент. Но тут грянула пандемия коронавируса, а следом западные санкции. Купол для крытых кортов должны были доставить из Словении. Даже взяли предоплату. Исполнять же обязательства не то что не поспешили, а вовсе отказались.