Участницы «Мисс Минск» попробовали себя на ТВ – вот как это было

Алия Короткая, участница «Мисс Минск – 2025»:
Здравствуйте! Вы смотрите самое красивое шоу страны – «Мисс Минск»!
Алия Короткая, участница «Мисс Минск – 2025»:
Здравствуйте! Вы смотрите самое красивое шоу страны – «Мисс Минск»!
On air формата digital в горячем прайм-тайме – все это телевидение нового поколения! И пусть телебэкстейдж для зрителей уже давно не ноу-хау, увидеть воочию съемочное закулисье мечтают все. Сегодня желание исполнилось у финалисток конкурса «Мисс Минск». Ведь перед красотой открываются все двери.
– Вы впервые на телевидении?
Ангелина Маковская, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Нет, это мой второй раз. И как раз здесь, в этой студии. Я, к сожалению, была только в одном месте. И сейчас мне бы хотелось посетить побольше студий.
– На телевидение не так-то просто попасть. Девочки вытянули счастливый билет – что их сегодня ждет?
Наталья Надольская, телеведущая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы знаете, телевизионная кухня всегда предмет интереса. Девочкам очень повезло, мы подготовили много интересного для них. Большой интерес вызывает техническая оснащенность наших студий, чего не видят зрители.
Вот и мы двигаемся строго по таймингу! Чудеса монтажа – и девушки оказываются в аппаратной телестудии.
– Как вам кажется, насколько экстремальная профессия телевизионщика?
Екатерина Трикоза, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я думаю, это очень ответственная в первую очередь профессия. Я сама учусь на режиссера. И мне очень интересно посмотреть – это прям захватывающе.
– Если бы вы прямо сейчас сидели на месте режиссера, ладошки бы ваши потели?
– Сто процентов!
– Вы уже запомнили состав съемочной группы?
Виталия Жмако, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
На самом деле, тут столько людей, которые отвечают за различные задачи, тяжело запомнить каждого. Но я запомнила самого главного человека – это режиссер, который отвечает за все технические вопросы.
Девушки попробовали записать самый настоящий сюжет о подготовке к конкурсу! Что получилось – смотрите в видео.