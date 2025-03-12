Участницы «Мисс Минск» попробовали себя на ТВ – вот как это было

Алия Короткая, участница «Мисс Минск – 2025»:

Здравствуйте! Вы смотрите самое красивое шоу страны – «Мисс Минск»!

On air формата digital в горячем прайм-тайме – все это телевидение нового поколения! И пусть телебэкстейдж для зрителей уже давно не ноу-хау, увидеть воочию съемочное закулисье мечтают все. Сегодня желание исполнилось у финалисток конкурса «Мисс Минск». Ведь перед красотой открываются все двери.

– Вы впервые на телевидении? Ангелина Маковская, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Нет, это мой второй раз. И как раз здесь, в этой студии. Я, к сожалению, была только в одном месте. И сейчас мне бы хотелось посетить побольше студий.

– На телевидение не так-то просто попасть. Девочки вытянули счастливый билет – что их сегодня ждет? Наталья Надольская, телеведущая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы знаете, телевизионная кухня всегда предмет интереса. Девочкам очень повезло, мы подготовили много интересного для них. Большой интерес вызывает техническая оснащенность наших студий, чего не видят зрители.

Вот и мы двигаемся строго по таймингу! Чудеса монтажа – и девушки оказываются в аппаратной телестудии.

– Как вам кажется, насколько экстремальная профессия телевизионщика? Екатерина Трикоза, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Я думаю, это очень ответственная в первую очередь профессия. Я сама учусь на режиссера. И мне очень интересно посмотреть – это прям захватывающе.

– Если бы вы прямо сейчас сидели на месте режиссера, ладошки бы ваши потели?

– Сто процентов!