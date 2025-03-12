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Участницы «Мисс Минск» попробовали себя на ТВ – вот как это было

12 марта 2025 17:54
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Участницы «Мисс Минск» попробовали себя на ТВ – вот как это было-1

Алия Короткая, участница «Мисс Минск – 2025»:
Здравствуйте! Вы смотрите самое красивое шоу страны – «Мисс Минск»!

Участницы «Мисс Минск» попробовали себя на ТВ – вот как это было-3

On air формата digital в горячем прайм-тайме – все это телевидение нового поколения! И пусть телебэкстейдж для зрителей уже давно не ноу-хау, увидеть воочию съемочное закулисье мечтают все. Сегодня желание исполнилось у финалисток конкурса «Мисс Минск». Ведь перед красотой открываются все двери.

Участницы «Мисс Минск» попробовали себя на ТВ – вот как это было-5

Вы впервые на телевидении?

Ангелина Маковская, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Нет, это мой второй раз. И как раз здесь, в этой студии. Я, к сожалению, была только в одном месте. И сейчас мне бы хотелось посетить побольше студий. 

Участницы «Мисс Минск» попробовали себя на ТВ – вот как это было-7

На телевидение не так-то просто попасть. Девочки вытянули счастливый билет – что их сегодня ждет?

Наталья Надольская, телеведущая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы знаете, телевизионная кухня всегда предмет интереса. Девочкам очень повезло, мы подготовили много интересного для них. Большой интерес вызывает техническая оснащенность наших студий, чего не видят зрители. 

Участницы «Мисс Минск» попробовали себя на ТВ – вот как это было-9

Вот и мы двигаемся строго по таймингу! Чудеса монтажа – и девушки оказываются в аппаратной телестудии.

Участницы «Мисс Минск» попробовали себя на ТВ – вот как это было-11

Как вам кажется, насколько экстремальная профессия телевизионщика? 

Екатерина Трикоза, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я думаю, это очень ответственная в первую очередь профессия. Я сама учусь на режиссера. И мне очень интересно посмотреть – это прям захватывающе. 
– Если бы вы прямо сейчас сидели на месте режиссера, ладошки бы ваши потели?
– Сто процентов!

Участницы «Мисс Минск» попробовали себя на ТВ – вот как это было-13

Вы уже запомнили состав съемочной группы?

Виталия Жмако, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
На самом деле, тут столько людей, которые отвечают за различные задачи, тяжело запомнить каждого. Но я запомнила самого главного человека – это режиссер, который отвечает за все технические вопросы. 

Девушки попробовали записать самый настоящий сюжет о подготовке к конкурсу! Что получилось – смотрите в видео.

# Конкурс красоты # Мисс Минск

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