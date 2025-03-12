Профсоюзы проверили соблюдение правил охраны труда в хозяйствах Гомельской области

Еще одна важная задача на 2025-й – безопасность труда в сельском хозяйстве. Несмотря на пристальное внимание к этой сфере, без нарушений не обходится. Только в прошлом сезоне их выявлено свыше 1 200, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы проверить, как сделана работа над ошибками, профсоюзы в преддверии новой посевной кампании проверят больше тысячи предприятий по всей стране. В Гомельской области рейдовые группы уже побывали в пяти районах.

Дождь в работе не помеха. С 8 утра Владимир Марфушкин выехал в поле, вносит органику. Для механизатора это 15-й аграрный сезон, поэтому процесс отлажен до автоматизма.

Владимир Марфушкин, механизатор сельхозпредприятия «Утевское»:

К 7 часам пришел на работу, взял путевку, проверился, инструктаж прошел, заправился, приехали в поле и работаем. Погода, конечно, плохая для такой работы, но все равно стараемся, работаем, не останавливаемся. Ждем посевную, скоро начнется посев. К сезону готовы, будем работать с утра до самого вечера.

Под яровой сев в хозяйстве «Утевское» в 2025 году отвели 600 гектаров. Первым высадят овес. Затем зерновые, зернобобовые и сою. Начнут как только распогодится. А пока завершают подготовительные работы и ведут уход за озимыми.

Артем Леванцов, директор сельхозпредприятия «Утевское»:

Активно ведется внесение органики, как вы видите на данном поле. Также проводятся работы по подкормке озимых зерновых, подкормке рапса. Первая подкормка уже завершена у нас. Также проводится закрытие влаги и внесение минеральных удобрений.

В погоне за урожаем ни в коем случае не забывают о людях. Всех обеспечили спецодеждой. В аптечках заменили просроченные лекарства. В машинах проверили огнетушители. Бдительность в вопросах охраны труда не бывает лишней.

Анатолий Лапуть, главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:

40 % несчастных случаев, к сожалению, связаны с тем, что сами работники нарушают требования охраны труда. И когда анализировалось состояние травматизма за прошлый год, было принято решение в марте провести так называемую акцию «Дисциплина – залог безопасности». И вот сегодня не только мобильные группы райисполкома, но и наши рейдовые группы технической инспекции смотрят, как же все-таки проводится профилактическая работа и контроль.