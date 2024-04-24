Лукашенко о делегатах ВНС: вы — национальная совесть, права на ошибку нет

Первое Всебелорусское народное собрание объединило страну. А делегаты – это глас народа, его коллективный разум Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в среду, 24 апреля, во время выступления на заседании VII ВНС.

Говоря о делегатах Всебелорусского народного собрания, белорусский лидер подчеркнул, что у них нет права на ошибку, а только право на верность и преданность стране и народу. По словам Лукашенко, с обретением конституционного статуса роль собрания, компетенции делегатов выросли многократно. Всебелорусское народное собрание определяет все основные программные документы, которые имеют стратегическое влияние на экономическое развитие Беларуси, а также ее безопасность.

Делегаты должны не только понимать эти документы, но и уметь объяснить народу, что в них написано, обозначил Президент. Более того, делегаты должны включить общество в политический дискурс. Необходим диалог с народом о глобальных целях развития государства. Если мы не будем разговаривать с людьми, то за нас это сделают другие, сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что именно единое понимание нацстратегии должно еще больше сплотить и укрепить нас.