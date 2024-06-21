Состав «Поезда Памяти» прибыл в Брест – здесь будет дан старт проекту

В путешествие по местам боевой славы уже третий год подряд отправляются участники уникального международного проекта «Поезд Памяти». Сегодня, 21 июня, состав, стартовавший с Белорусского вокзала в Москве, прибыл в легендарный Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиры уникального состава – 145 школьников из семи стран Содружества. На перроне гостей тепло встречали сверстники – участники проекта от Беларуси. Более 50 ребят, талантливых и целеустремленных, настоящих патриотов своей страны, отправятся по маршруту памяти. Впервые к патриотической акции присоединились участники из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:

Наши белорусские друзья и братья в этом году отмечают 80-летие освобождения республики. И нам очень хотелось сделать еще один подарок Беларуси, приехав поздравить наших друзей, наших братьев и сестер с этим праздником в максимально широком интернациональном составе. И у нас это получилось! Сегодня мы начинаем наш путь в Бресте, на белорусской земле!

От Брестской крепости до самых отдаленных российских регионов. В маршруте остановки в 12 городах. Шесть в Беларуси и столько же в России. Вместе участники проекта проведут 18 дней. Для них это будет самый длительный урок истории. Сохранение памяти о подвиге братских народов в Великой Отечественной войне – долг нынешних и будущих поколений. И особая миссия в этом у юных пассажиров «Поезда Памяти». Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень важно, чтобы эти ребята могли на протяжении пусть даже этого короткого периода времени через себя пропустить все то, что явилось тогда залогом всеобщей Победы. Вот это основная цель и основная миссия этого «Поезда Памяти».