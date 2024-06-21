В Бресте руководители погранведомств стран СНГ обсудили вопросы безопасности
Вопросы безопасности сегодня, 21 июня, в центре внимания и руководителей погранведомств стран СНГ. Совет командующих собрался на заседание в Бресте, чтобы оценить обстановку и согласовать усилия по обеспечению безопасности на внешних контурах Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановка у белорусских рубежей накаляется. Сопредельные государства стягивают в приграничную зону военную технику и солдат, в том числе бойцов НАТО. Польша ввела буферную зону. Большинство пунктов пропуска закрыты, а те, что работают, не выполняют свои обязательства. Однако, несмотря на все угрозы и провокации, белорусские пограничники в полной мере контролируют складывающуюся ситуацию на нашем участке, заявил Константин Молостов.
Уделили внимание на заседании и вопросам взаимодействия погранслужб по нейтрализации угроз криминального характера, проблеме вытеснения беженцев на нашу территорию. Также участники рассмотрели программу по укреплению безопасности государств СНГ до 2030 года, которая предусматривает свыше полусотни практических мероприятий.
Александр Манилов, заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками – председатель Координационной службы:
Рассмотрели практические мероприятия, связанные с проведением специальных пограничных операций, дали оценку проведенных операций в 2023 году на центрально-азиатском направлении и на северо-западном, западном направлениях. А также заслушали информацию, касающуюся проведения операций в 2024 году.
Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Примечательно то, что данное мероприятие проходит на легендарной брестской земле. В планируемых мероприятиях у нас посещение Брестской крепости, участие и отдание памяти героям-пограничникам, погибшим в 1941 году. Участие в акции «Боевой расчет».
По итогам встречи будет подписано 14 основополагающих документов. Очередное заседание Совета командующих планируется провести в Туркменистане.