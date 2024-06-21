В Бресте руководители погранведомств стран СНГ обсудили вопросы безопасности

Вопросы безопасности сегодня, 21 июня, в центре внимания и руководителей погранведомств стран СНГ. Совет командующих собрался на заседание в Бресте, чтобы оценить обстановку и согласовать усилия по обеспечению безопасности на внешних контурах Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстановка у белорусских рубежей накаляется. Сопредельные государства стягивают в приграничную зону военную технику и солдат, в том числе бойцов НАТО. Польша ввела буферную зону. Большинство пунктов пропуска закрыты, а те, что работают, не выполняют свои обязательства. Однако, несмотря на все угрозы и провокации, белорусские пограничники в полной мере контролируют складывающуюся ситуацию на нашем участке, заявил Константин Молостов.

Уделили внимание на заседании и вопросам взаимодействия погранслужб по нейтрализации угроз криминального характера, проблеме вытеснения беженцев на нашу территорию. Также участники рассмотрели программу по укреплению безопасности государств СНГ до 2030 года, которая предусматривает свыше полусотни практических мероприятий.