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В Минском районе перезахоронили останки мирных жителей и военнопленных, убитых фашистами

21 июня 2024 14:20
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С молитвой и почестями. Накануне Всенародного дня памяти жертв Великой Отечественной войны в Минском районе земле предали останки свыше 740 мирных жителей и военнопленных, расстрелянных и замученных немецкими оккупантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском районе перезахоронили останки мирных жителей и военнопленных, убитых фашистами-1

Траурная церемония прошла в урочище Уручье, у обелиска погибшим военнопленным и гражданским лицам. Память безвременно ушедших почтили минутой молчания. 82 года назад на этом месте каратели поставили на поток массовое уничтожение жителей Минска и его окрестностей. Из расстрельных ям-могил с 2021 года были подняты останки сотен жертв войны. Каждый месяц поисковики достают на поверхность новые факты жестокой расправы над мирным населением. Это помогает пролить свет на события тех лет и увидеть истинные масштабы трагедии, которые оказались куда больше, чем считалось ранее.

В Минском районе перезахоронили останки мирных жителей и военнопленных, убитых фашистами-4

Алексей Рудишкин, прокурор Минского района:
В ямах-могилах обнаружены мирные жители, о чем свидетельствуют предметы обуви, одежды, утварь различная. Также, помимо женщин, детей и подростков, обнаружены и военнопленные. Расследование уголовного дела в настоящий момент продолжается, как продолжаются и поисковые работы.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа вблизи деревни Копище было выявлено свыше 50 тысяч жертв. Поисковые работы по восстановлению исторической правды на территории продолжаются. Всего с сентября 2021 года по стране проведено более 80 раскопок в местах массового уничтожения людей.

# Великая Отечественная война # общество

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