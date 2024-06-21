В Минском районе перезахоронили останки мирных жителей и военнопленных, убитых фашистами

С молитвой и почестями. Накануне Всенародного дня памяти жертв Великой Отечественной войны в Минском районе земле предали останки свыше 740 мирных жителей и военнопленных, расстрелянных и замученных немецкими оккупантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траурная церемония прошла в урочище Уручье, у обелиска погибшим военнопленным и гражданским лицам. Память безвременно ушедших почтили минутой молчания. 82 года назад на этом месте каратели поставили на поток массовое уничтожение жителей Минска и его окрестностей. Из расстрельных ям-могил с 2021 года были подняты останки сотен жертв войны. Каждый месяц поисковики достают на поверхность новые факты жестокой расправы над мирным населением. Это помогает пролить свет на события тех лет и увидеть истинные масштабы трагедии, которые оказались куда больше, чем считалось ранее.

Алексей Рудишкин, прокурор Минского района:

В ямах-могилах обнаружены мирные жители, о чем свидетельствуют предметы обуви, одежды, утварь различная. Также, помимо женщин, детей и подростков, обнаружены и военнопленные. Расследование уголовного дела в настоящий момент продолжается, как продолжаются и поисковые работы.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа вблизи деревни Копище было выявлено свыше 50 тысяч жертв. Поисковые работы по восстановлению исторической правды на территории продолжаются. Всего с сентября 2021 года по стране проведено более 80 раскопок в местах массового уничтожения людей.