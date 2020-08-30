«Наша страна на самом деле прекрасна». Как в разных уголках Беларуси проходили митинги за мир и безопасность

Новости Беларуси. На неделе во многих городах страны проходили митинги за мир и безопасность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На площадях, как правило, люди разных профессий и возрастов. Свою гражданскую позицию они заявляют под государственной символикой и публично говорят о своем выборе и желании сохранить сильную и независимую Беларусь.

Как проходили эти митинги смотрите в видеоматериале.

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