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Угрозы поступают в адрес учителей. Что об этом говорят психолог и представитель МВД

30 августа 2020 17:31
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Новости Беларуси. Давление оказывается на правоохранителей, военных, журналистов, госслужащих, депутатов и учителей. В их адрес поступают многочисленные угрозы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как реагировать на такое, как защитить себя и своих близких?

Угрозы поступают в адрес учителей. Что об этом говорят психолог и представитель МВД-1

Унижать, угрожать или распространять личные данные с целью травли человека это как минимум низко. Такие группы существуют, например, в Telegram-каналах. Публикуют контакты самого человека, его близких, адреса и прилагают инструкцию, как лучше всего поступить с полученной информацией.

Угрозы поступают в адрес учителей. Что об этом говорят психолог и представитель МВД-4

Угрозы поступают в адрес учителей. Что об этом говорят психолог и представитель МВД-6

Негатив в соцсетях и на заборах перед учебными заведениями. Плакаты с обобщенными нелестными фразами, ритуальные лампады.

Угрозы поступают в адрес учителей. Что об этом говорят психолог и представитель МВД-9

Угрозы поступают в адрес учителей. Что об этом говорят психолог и представитель МВД-11

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель по психологии, кинезиолог:
Это, как правило, методы, которые фактически можно назвать психологическим насилием. Оскорбления, угрозы, различное обесценивание вот этого вполне достаточно. Здесь простая играет роль, то есть берем нормальное человеческое общение, вот мы с вами общаемся, у вас есть свое мнение, у меня есть свое мнение. И если я за ваше мнение начинаю вас вдруг оскорблять, вы, скорее всего, посчитаете меня немножко нездоровым человеком. Правильно? Поэтому если за какое-то мнение, мою позицию, неважно какая она, меня начинают оскорблять, наверное, человек болен, нездоров каким-то образом. Эти люди не думают о том, что под удар они подставляют не только того человека, условно говоря, которого хотят ну я не знаю, что они хотят сделать надавать, они подставляют под удар его семью, детей.

Угрозы поступают в адрес учителей. Что об этом говорят психолог и представитель МВД-14

Статья 186 угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества. Статья 339 – хулиганство. Статья 188 – клевета. Статья 189 – оскорбление.

Угрозы поступают в адрес учителей. Что об этом говорят психолог и представитель МВД-17

Ольга Соколовская, заместитель начальника отдела ГУОПП МОБ МВД:
Если же текст сообщения содержит какие-либо оскорбительные фразы в адрес педагога, то в первую очередь это, наверное, следует расценивать как оскорбления. Здесь вплоть до уголовной ответственности и ограничения свободы сроком до трех лет. Безусловно, здесь нужно обращаться в органы внутренних дел. Прийти, написать заявление, если есть возможность, сделать скриншот, то есть какое-то подтверждение безусловное должно быть. Но, в принципе, если у педагога нет такой возможности, то ты сами это, в общем-то, сделаем. Угрозы поступают, наверное, не только в социальных сетях. Даже если педагог просто идет по улице, какое-то назойливое приставание к нему происходит, какие-то выкрики, то здесь вплоть до административной ответственности за мелкое хулиганство, за те же оскорбления, клевету.

# Школы в Беларуси # общество # Сергей Шлапак # Ольга Соколовская # Кристина Федорович # Фотофакт

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