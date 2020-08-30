Угрозы поступают в адрес учителей. Что об этом говорят психолог и представитель МВД

Новости Беларуси. Давление оказывается на правоохранителей, военных, журналистов, госслужащих, депутатов и учителей. В их адрес поступают многочисленные угрозы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как реагировать на такое, как защитить себя и своих близких?

Унижать, угрожать или распространять личные данные с целью травли человека – это как минимум низко. Такие группы существуют, например, в Telegram-каналах. Публикуют контакты самого человека, его близких, адреса и прилагают инструкцию, как лучше всего поступить с полученной информацией.

Негатив в соцсетях и на заборах перед учебными заведениями. Плакаты с обобщенными нелестными фразами, ритуальные лампады.

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель по психологии, кинезиолог:

Это, как правило, методы, которые фактически можно назвать психологическим насилием. Оскорбления, угрозы, различное обесценивание – вот этого вполне достаточно. Здесь простая играет роль, то есть берем нормальное человеческое общение, вот мы с вами общаемся, у вас есть свое мнение, у меня есть свое мнение. И если я за ваше мнение начинаю вас вдруг оскорблять, вы, скорее всего, посчитаете меня немножко нездоровым человеком. Правильно? Поэтому если за какое-то мнение, мою позицию, неважно какая она, меня начинают оскорблять, наверное, человек болен, нездоров каким-то образом. Эти люди не думают о том, что под удар они подставляют не только того человека, условно говоря, которого хотят – ну я не знаю, что они хотят сделать – надавать, они подставляют под удар его семью, детей.

Статья 186 – угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества. Статья 339 – хулиганство. Статья 188 – клевета. Статья 189 – оскорбление.