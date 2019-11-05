Марафон подарков: детскую амбулаторию в Гродно и ресурсный центр машиностроения в Орше открыли накануне 7 ноября

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается праздничная неделя. Дарить подарки белорусам в преддверии 7 ноября – это уже хорошая традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наполнить новым смыслом праздник с более чем вековой историей в Беларуси решили несколько лет назад. С такой иницитивой выступил Президент. Ее поддержали по всей стране. Подарки, можно сказать, непростые. Это открытие важных социальных объектов. К примеру, в Гродно первых пациентов приняли в детской амбулатории. А в Орше начал работу ресурсный центр машиностроения. Продолжит Галина Буро.

Анна Слепухина с дочерями у детского врача гости частые: то Маша заболеет, то Софии нужна справка в школу. Девочки не капризничают и даже одаривают врача щедрой улыбкой. А это верный признак, что ожиданием в коридоре ребёнок не утомлён. В этот раз приём без очередей и лишней суеты.

Анна Слепухина, жительница Гродно:

До этого момента нам приходилось обращаться в городские детские поликлиники. Это всегда отнимало много времени, затрат, энергии. И не всегда было удобно.

София Слепухина, жительница Гродно:

Весело тут, красиво, хорошая площадка рядом, можно поиграть.

Молодой микрорайон Ольшанка растёт во всех смыслах. Здесь уже проживает около 11 тысяч юных гродненцев. И единственную амбулаторию в часы пик жители в шутку сравнивали укоренившимся «как кильки в банке».

Галина Буро, корреспондент:

Новая детская амбулатория, хоть и подарок для самых маленьких, но оценили его скорее взрослые. Здесь готовы принимать почти в два раза больше пациентов. А медицинскую помощь окажут самым современным оборудованием. Расписание врачей составлено окончательно, пора и торжественно распахнуть двери для пациентов.

Ольга Бандура, жительница Гродно:

Мы её ждали с самой постройки микрорайона, особенно в этой части, потому что одна амбулатория, огромный район, деток очень много. И это просто счастье! И ещё в шаговой доступности, и большая такая – это просто замечательно!

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Подход к амбулатории, он актуален. Это приближение медицинской помощи непосредственно к населению. Тем более, что приоритетом является оказание медицинской помощи именно детскому населению.

Подарок в этот день получили и учащиеся механико-экономическом колледжа в Орше. Для них открыли ресурсный центр машиностроения. Он оснащен самым современным оборудованием, прототипы которого используются на ведущих мировых заводах.