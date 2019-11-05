ГАИ рекомендует «переобуться» в зимнюю резину раньше

Новости Беларуси. Время позаботиться о личном транспортном средстве. Госавтоинспекция советует переходить на зимние шины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны использовать их с 1 декабря. Однако с учетом погодных условий, заморозков и осадков «переобуться» лучше заранее.





Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:

При снижении температуры воздуха до 7 градусов стандартная летня резина подвержена отвердению, которая заметно уменьшает коэффициент сцепления с дорогой и грозит тем, что автомобиль может занести. ГАИ настоятельно рекомендует водителям заранее «переобуть» свой автомобиль, не дожидаясь 1 декабря.





Это касается как легкового, так и грузо-пассажирского транспорта, а также автобусов массой до 5тонн. К шинам есть и свои требования. Покрышки должны стоять на всех колесах и быть промаркированы специальными знаками.