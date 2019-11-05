«Изучу этот вопрос». Сергей Румас о возможности сделать 31 декабря и 2 января выходными

Новости Беларуси. Правительство обещает изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными днями.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на премьер-министра Сергея Румаса. Он отметил, что этот вопрос будет изучен.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Обещаю, что изучу этот вопрос.
Ранее появилась информация, что по графику, который был утвержден Совмином, рабочий день со 2 января (четверг) переносится на 4 января (суббота).
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.
Как будем отдыхать? Утверждён график переноса рабочих дней на 2020 год (читать здесь).