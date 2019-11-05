Прямой эфир

«Изучу этот вопрос». Сергей Румас о возможности сделать 31 декабря и 2 января выходными

05 ноября 2019 16:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительство обещает изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными днями.  

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на премьер-министра Сергея Румаса. Он отметил, что этот вопрос будет изучен.  

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:  
Обещаю, что изучу этот вопрос.  

Ранее появилась информация, что по графику, который был утвержден Совмином, рабочий день со 2 января (четверг) переносится на 4 января (суббота).  

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.  

Как будем отдыхать? Утверждён график переноса рабочих дней на 2020 год (читать здесь).  

# Новый год # общество # Сергей Румас

Другие новости рубрики

Все новости
ГАИ рекомендует «переобуться» в зимнюю резину раньше
05 ноября 2019 15:33

ГАИ рекомендует «переобуться» в зимнюю резину раньше

Кто-то принял за НЛО. Над Минском пролетел метеор
05 ноября 2019 14:45

Кто-то принял за НЛО. Над Минском пролетел метеор

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?
05 ноября 2019 14:30

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?