Участники «Марафона единства» в Лиде посетили стеклозавод «Неман»

«Нескучные НЕлекции», выставки, знаковые встречи, мастер-классы, экскурсии и концерты. «Марафон единства» шагает по стране. На этот раз праздник приехал в Лиду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город с богатым историческим прошлым. Здесь расположен один из древнейших замков Беларуси. Современная Лида – крупный промышленный центр. В регионе создан мощный производственный комплекс – работает 25 предприятий. Многие из них 10 января откроют двери для гостей.

Александр Версоцкий, председатель Лидского райисполкома:

Принимая «Марафон единства», мы каждой локацией своей хотели подчеркнуть эту значимость, эти скрепы, которые в нашем обществе существуют и благодаря которым наша страна состоялась как суверенное, независимое государство. Мне очень нравится такое выражение: «Будущее состоит из множества сегодня». Поэтому все то, что вы в Лиде увидите, – это сегодняшние наши дела с прицелом на будущее. Мероприятия «Марафона единства» объединяют. Выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах» – мост между прошлым и настоящим. В экспозиции – архивные фото и документы времен Великой Отечественной войны, сохранившие память о жизни и подвигах уроженцев лидской земли.

Павел Сухоруков, начальник управления издательского дома «Беларусь Сегодня»:

Цель и задача нашего проекта, этой выставки – сохранение исторической памяти, памяти о великом поколении советского народа, который отстоял для нас будущее, не жалея жизни своей, дал нам возможность в жизни существовать в свободной и процветающей стране. Эта выставка вызывает живой отклик у всех поколений белорусов. Это говорит о том, что мы делаем хорошее, правильное дело. Оно рассчитано в первую очередь на подрастающее поколение. Неважно, сколько пройдет времени, чтобы наши потомки знали и помнили о великом подвиге.