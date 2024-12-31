Кутья, коляды и гадания – узнали, как отмечали Новый год наши предки

Это сегодня мы отмечаем Новый год с 31 декабря на 1 января. Стараемся приготовить 12 блюд и загадать желание под бой курантов, а наши предки от Рождественского сочельника до Крещения праздновали коляды. Старый год умирал, рождался новый сельскохозяйственный цикл, а вместе с ним – надежда на богатый урожай и добробыт. Этого и желали колядовщики, когда ходили с песнями, танцами по деревне. Праздничный стол зависел от достатка семьи. Но никогда не обходилось без блинов, овсяного киселя и кутьи.

Сергей Ермолович, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Гэта абрадавая каша, якая рабілася ў асноўным з ячная круп, маглі з пшаніцы, запраўлялі мёдам, але самае галоўнае, што першая куцця, якая рабілася на Раство, яна была заўсёды посная. Пасціліся на каляды. Асноўны стравы на Раство таксама былі посныя. Так як гэта першая куцця, таму яе называлі «вялікая» куцця, другую называлі «шчодрай». На Шчадрэц можна было спажываць мяса. Апошнюю куцця, на Вадохрышча якая была, яе называлі «бедная», бо на вадзе. Пад абрус на Раство маглі класці сена, салому, таму што Ісус Хрыстос дзе нарадзіўся? Ён нарадзіўся ў стаўне, а не ў палацы. Гэта такі сімвал.