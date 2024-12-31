Прямой эфир

Кутья, коляды и гадания – узнали, как отмечали Новый год наши предки

31 декабря 2024 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Это сегодня мы отмечаем Новый год с 31 декабря на 1 января. Стараемся приготовить 12 блюд и загадать желание под бой курантов, а наши предки от Рождественского сочельника до Крещения праздновали коляды. Старый год умирал, рождался новый сельскохозяйственный цикл, а вместе с ним – надежда на богатый урожай и добробыт. Этого и желали колядовщики, когда ходили с песнями, танцами по деревне. Праздничный стол зависел от достатка семьи. Но никогда не обходилось без блинов, овсяного киселя и кутьи.

Кутья, коляды и гадания – узнали, как отмечали Новый год наши предки-2

Сергей Ермолович, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Гэта абрадавая каша, якая рабілася ў асноўным з ячная круп, маглі з пшаніцы, запраўлялі мёдам, але самае галоўнае, што першая куцця, якая рабілася на Раство, яна была заўсёды посная. Пасціліся на каляды. Асноўны стравы на Раство таксама былі посныя. Так як гэта першая куцця, таму яе называлі «вялікая» куцця, другую называлі «шчодрай». На Шчадрэц можна было спажываць мяса. Апошнюю куцця, на Вадохрышча якая была, яе называлі «бедная», бо на вадзе. Пад абрус на Раство маглі класці сена, салому, таму што Ісус Хрыстос дзе нарадзіўся? Ён нарадзіўся ў стаўне, а не ў палацы. Гэта такі сімвал.

Кутья, коляды и гадания – узнали, как отмечали Новый год наши предки-4

Со всеми делами старались справиться заранее, натирали до блеска хаты и выбирали лучшие наряды. Интересно, что дети также отдыхали и не учились. Их любимым занятием было плести соломенных паучков. Наши предки считали, что они защищают дом от всего плохого. На коляды сжигали старые обереги и вешали новые.

Подробности в видео.

# Рождество # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Запускались новые проекты, открывались новые имена. Телеканал СТВ подводит итоги 2024 года
31 декабря 2024 08:40

Запускались новые проекты, открывались новые имена. Телеканал СТВ подводит итоги 2024 года

Новые кинокартины, музыкальные проекты и конкурсы. Вспоминаем знаковые события белорусской культуры 2024 года
31 декабря 2024 08:35

Новые кинокартины, музыкальные проекты и конкурсы. Вспоминаем знаковые события белорусской культуры 2024 года

«Белавиа» презентовала новую форму бортпроводников
31 декабря 2024 08:21

«Белавиа» презентовала новую форму бортпроводников