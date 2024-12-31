Запускались новые проекты, открывались новые имена. Телеканал СТВ подводит итоги 2024 года

2024-й для всех белорусов прошел под знаком качества. Каждый хотел быть лучше. И наша компания, конечно, не отставала. Запускались новые проекты, открывались новые имена. Новый год – время подводить итоги. И они впечатляют.

В этом сезоне сменился формат новостной программы на 19:30 на телеканале СТВ. Ставку делали прежде всего на технологичность и красивую картинку. Двое ведущих, новая подача информации, акцент на аналитику.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Новости – наше все. Мы реализовали новую упаковку, которая касается всего нашего телеканала, сохранив все цвета нашего бренда. Судя по тем рейтингам, которые есть на сегодняшний момент, на самом деле мы угадали. И это позволяет нам уверенно сказать, что тот ребрендинг новостной, который у нас произошел, ребрендинг нашей упаковки – очень эффективны.