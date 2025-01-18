Более 800 человек в Гродно стали участниками квеста «Это всё моё родное»

Викторина на знание истории страны и возможность научиться управлять беспилотником. На площадке у Ледового дворца в Гродно в рамках «Марафона единства» развернулись выставки и активности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Викторина на знание истории страны и возможность научиться управлять беспилотником. На площадке у Ледового дворца в Гродно в рамках «Марафона единства» развернулись выставки и активности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 800 человек стали участниками городского квеста «Это все мое родное». Команды на тематических станциях отвечали на вопросы об истории и культуре Беларуси, известных уроженцах и особенностях национальной кухни.
Интеллектуальные сражения в каждом городе объединяют людей разных возрастов и профессий и дают возможность узнать новые факты о нашей культуре и достижениях.
Мила Горбачева, жительница Гродно:
Квест очень интересный, потому что нужно время рассказывать вопросы о Беларуси. Это опять же расширяет кругозор всех детей, объединяет всю молодежь.
Илья Кабушевский, житель Гродно:
Праздник очень интересный и мероприятие, потому что мы вспоминаем историю наших городов, где проводится это мероприятие. Также идет сплочение коллективов. Тут живое общение, тут мы можем найти новых знакомых, узнать историю про наш город, что-то новое о нашей стране.
Рядом развернулась выставка современных образцов техники и вооружения. Посетителям продемонстрировали последние разработки отечественного военпрома: автомобиль связи и передвижной информационный центр. Каждый желающий мог не только увидеть новые беспилотники и военное обмундирование, но и освоить управление летательной техникой на тренажере.
– Очень-очень классно.
– А что здесь?
– Здесь ты летаешь на дроне.
– И как получается?
– Не очень хорошо. Это просто очень трудно.
Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования:
На сегодняшний день наши военнослужащие выполняют задачи по усилению государственной границы. Кто, как не мы, знает единство в обеспечении безопасности мира на нашей территории. Если посмотреть сейчас на площадку, где представлены виды вооружения, военно-специальной техники, люди интересуются армией, хотят больше узнать про нее.
Посредством неформального общения с военнослужащими я могу сказать, что у нас есть все, чтобы выполнить задачи по защите нашей Родины.
Прямо сейчас в крупном торговом центре Гродно проходит знаковая встреча с известными белорусами. А кульминацией дня станет масштабный концерт «Время выбрало нас».