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Более 800 человек в Гродно стали участниками квеста «Это всё моё родное»

18 января 2025 11:41
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Викторина на знание истории страны и возможность научиться управлять беспилотником. На площадке у Ледового дворца в Гродно в рамках «Марафона единства» развернулись выставки и активности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 800 человек в Гродно стали участниками квеста «Это всё моё родное»-2

Более 800 человек стали участниками городского квеста «Это все мое родное». Команды на тематических станциях отвечали на вопросы об истории и культуре Беларуси, известных уроженцах и особенностях национальной кухни. 

Интеллектуальные сражения в каждом городе объединяют людей разных возрастов и профессий и дают возможность узнать новые факты о нашей культуре и достижениях.

Более 800 человек в Гродно стали участниками квеста «Это всё моё родное»-4

Мила Горбачева, жительница Гродно:
Квест очень интересный, потому что нужно время рассказывать вопросы о Беларуси. Это опять же расширяет кругозор всех детей, объединяет всю молодежь.

Более 800 человек в Гродно стали участниками квеста «Это всё моё родное»-6

Илья Кабушевский, житель Гродно:
Праздник очень интересный и мероприятие, потому что мы вспоминаем историю наших городов, где проводится это мероприятие. Также идет сплочение коллективов. Тут живое общение, тут мы можем найти новых знакомых, узнать историю про наш город, что-то новое о нашей стране.

Более 800 человек в Гродно стали участниками квеста «Это всё моё родное»-8

Рядом развернулась выставка современных образцов техники и вооружения. Посетителям продемонстрировали последние разработки отечественного военпрома: автомобиль связи и передвижной информационный центр. Каждый желающий мог не только увидеть новые беспилотники и военное обмундирование, но и освоить управление летательной техникой на тренажере.

Более 800 человек в Гродно стали участниками квеста «Это всё моё родное»-10

– Очень-очень классно.
– А что здесь? 
– Здесь ты летаешь на дроне. 
– И как получается? 
– Не очень хорошо. Это просто очень трудно.

Более 800 человек в Гродно стали участниками квеста «Это всё моё родное»-12

Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования:
На сегодняшний день наши военнослужащие выполняют задачи по усилению государственной границы. Кто, как не мы, знает единство в обеспечении безопасности мира на нашей территории. Если посмотреть сейчас на площадку, где представлены виды вооружения, военно-специальной техники, люди интересуются армией, хотят больше узнать про нее. 

Посредством неформального общения с военнослужащими я могу сказать, что у нас есть все, чтобы выполнить задачи по защите нашей Родины. 

Прямо сейчас в крупном торговом центре Гродно проходит знаковая встреча с известными белорусами. А кульминацией дня станет масштабный концерт «Время выбрало нас».

# Праздник в городе

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