Более 800 человек в Гродно стали участниками квеста «Это всё моё родное»

Викторина на знание истории страны и возможность научиться управлять беспилотником. На площадке у Ледового дворца в Гродно в рамках «Марафона единства» развернулись выставки и активности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 800 человек стали участниками городского квеста «Это все мое родное». Команды на тематических станциях отвечали на вопросы об истории и культуре Беларуси, известных уроженцах и особенностях национальной кухни. Интеллектуальные сражения в каждом городе объединяют людей разных возрастов и профессий и дают возможность узнать новые факты о нашей культуре и достижениях.

Мила Горбачева, жительница Гродно:

Квест очень интересный, потому что нужно время рассказывать вопросы о Беларуси. Это опять же расширяет кругозор всех детей, объединяет всю молодежь.

Илья Кабушевский, житель Гродно:

Праздник очень интересный и мероприятие, потому что мы вспоминаем историю наших городов, где проводится это мероприятие. Также идет сплочение коллективов. Тут живое общение, тут мы можем найти новых знакомых, узнать историю про наш город, что-то новое о нашей стране.

Рядом развернулась выставка современных образцов техники и вооружения. Посетителям продемонстрировали последние разработки отечественного военпрома: автомобиль связи и передвижной информационный центр. Каждый желающий мог не только увидеть новые беспилотники и военное обмундирование, но и освоить управление летательной техникой на тренажере.

– Очень-очень классно.

– А что здесь?

– Здесь ты летаешь на дроне.

– И как получается?

– Не очень хорошо. Это просто очень трудно.