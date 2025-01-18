Головченко: «Марафон единства» позволил ещё раз убедиться, как богата наша история и разнообразна культура

«Марафон единства» эти два дня гостил в Гродно, навсегда оставив в памяти жителей интересные встречи, уникальные выставки, масштабные квесты, творческие мастер-классы и, безусловно, лучшие эмоции от грандиозного гала-концерта «Время выбрало нас». Напомним, старт марафону дал наш Президент. Это произошло 17 сентября в Минске на торжествах ко Дню народного единства. После путешествия по регионам, уже 20 января праздник вернется в столицу. В программе более 70 мероприятий, 13 выставок и уникальный фото-проект с самыми яркими моментами и эмоциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А сегодня «Марафон единства» покидает Гродно. Как это было – в репортаже Алены Жиборт.

Гродно самый народный проект принимал радушно. Основной площадкой праздника стал Ледовый дворец – здесь развернулись многочисленные локации. На языке искусства на сложную тему «Что такое единство?» рассуждали юные художники. Лучшие работы участников конкурса «Мы вместе» представили на выставке.

Игорь Сорокин и Дарья Сорокина, жители Гродно:

– Прекрасные рисунки таких же детей по возрасту, как и она, и она у меня немножечко рисует. Она оценила по достоинству те картины, которые тут представлены.

– Мне очень нравится, что наши дети рисуют и мечтают. Посетителям продемонстрировали последние разработки отечественного военпрома: автомобиль связи и передвижной информационный центр. Каждый желающий мог не только увидеть новые беспилотники и военное обмундирование, но и освоить управление летательной техникой на тренажере. Более 800 человек в Гродно стали участниками квеста «Это все мое родное».

На главной праздничной локации гостей встречали концертом «Единство зажигает сердца». В программе – выступления известных и всеми любимых гродненских коллективов. Гостей разных возрастов и профессий объединяла не только музыка, но и стремление больше узнать о своей родном крае. Более 800 человек приняли участие в городском квесте «Это все мое родное». Десять тематических станций, вопросы о культуре Беларуси, известных уроженцах и особенностях национальной кухни. О том, почему даже из самых увлекательных путешествий хочется побыстрее вернуться домой рассуждали те, кто на собственном опыте не раз убеждался: самое важное для человека – связь с малой Родиной. Легкий ли путь через тернии к звездам, рассказывали космонавт Марина Василевская и капитан команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович. «Марафон единства» вернется в столицу на следующей неделе.

«Марафон единства», шагая по стране, продолжает дарить подарки. Яркий красивый мурал, напоминающий о том, что будущее Беларуси в наших руках, появился и в Гродно. Сюжет неизменен: на фоне живописной природы – ладони родителей и ребенка, которые держат карту страны. В основе композиции идеи, которые объединяют белорусов: сохранение ценности традиционных семейных отношений, любовь к родному краю и забота о его процветании. Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» торжественно открыли в Гродно Мурал украсил стену одного из зданий рядом с железнодорожным вокзалом. Арт-объект увидят не только жители города, но и многочисленные гости. На Гродненском ж/д вокзале остановилась одна из выставок Белорусского телеграфного агентства. Экспозиция демонстрирует – два противоположных мира – созидания и разрушения. Несколько последних десятилетий истории суверенной Беларуси показывают, что такие миры могут существовать параллельно. Пока в одном сохраняют традиционные ценности, растят детей и убирают хлеб, в другом – деградируют.

Александр Пьянков, житель Гродно:

Люди, которые сюда приезжают, могут посмотреть на эту выставку, посмотреть темную сторону и белую сторону, когда люди трудятся на благо своего народа, на благо своей страны, очищают леса, облагораживают территории. Кульминацией двухдневного «Марафона единства» в Гродно стал грандиозный гала-концерт «Время выбрало нас». Единство в труде, отдыхе и вот в таких масштабных проектах, когда тысячи людей разных возрастов и профессий испытывают одинаковые чувства – гордость за пройденный путь и уверенность в будущем.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

За короткий срок, а вы помните, что «Марафон единства» стартовал в сентябре прошлого года, он побывал в 15 городах всех регионов страны, демонстрируя нашу единую культуру, богатую историю и традиции – то, чем мы можем по праву гордиться. Масштаб всех мероприятий акции впечатляющий. Такая атмосфера царит сегодня и в этом дворце. Вы молодцы! «Марафон единства» позволил еще раз воочию убедиться, как богата наша история, как разнообразна культура. И самое главное – какие трудолюбивые, умные и талантливые люди живут в Беларуси. Давайте поблагодарим Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко за такой подарок.