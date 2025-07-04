Мирную и свободную! Дзиодзина о том, какой Лукашенко хотел бы увидеть Беларусь нашего поколения

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда с нами случается нечто плохое, то самое распространенное заблуждение связано с тем, что на событие никак нельзя было повлиять и оно все равно бы произошло. В некоторых случаях это действительно так. Однако, не стоит исключать, что любое событие состоит из причинно-следственных связей. Допустим, человек замечает, что есть предпосылки к плохому, но по какой-то причине на них не реагирует. Или реагирует, но потом, когда слишком поздно. Или реагирует так, что становится хуже.

Современный мир не так уж и прост, да и во времена наших предков он не был проще и понятнее: у них были свои вызовы, а у нас свои. Кому-то пришлось воевать, кто-то родился в военное время, целое поколение выросло в послевоенных условиях, а те, кто шли после – приняли мир и новые вызовы времени, как эстафету.

Торжественный праздник День Независимости – безусловно радостное событие, когда и правда есть чего праздновать. Ведь, если можем праздновать, значит еще не воюем. Если можем накрывать стол, значит можем еще зарабатывать. Если праздничный стол состоит из своей продукции – значит можем выращивать. А раз способны производить, то что мешает нам продавать?