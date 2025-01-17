«Душа радуется!» – проект «Разам працуем, разам спяваем» прошёл на заводе «Белкард»

Флаги страны, баннеры и символика «Марафона единства» 17 января украшают цеха гродненских предприятий. На «Белкарде» – заводе по производству автомобильных компонентов – принимали проект «Разам працуем, разам спяваем», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт объединил больше 250 работников и подарил заводчанам настоящий праздник. Коллектив уверен, единство важно в каждом деле. И в труде оно залог успеха, и в совместном отдыхе.

Душа радуется! Молодцы! Так и держать.

Едины со всей страной, едины со своим заводом. Желаем, чтобы все в нашей стране были едины.

Заглянул марафон и на «Молочный мир». Один из лидеров отрасли уже более 80 лет создает продукты из натурального сырья. Градообразующее предприятие выросло из небольшого городского комбината. Производство уберегли в непростые 1990-е и дали импульс для процветания уже в независимой Беларуси. Экскурсия для блогеров – возможность продемонстрировать мощности завода на аудиторию в несколько миллионов.