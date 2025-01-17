«Душа радуется!» – проект «Разам працуем, разам спяваем» прошёл на заводе «Белкард»
Флаги страны, баннеры и символика «Марафона единства» 17 января украшают цеха гродненских предприятий. На «Белкарде» – заводе по производству автомобильных компонентов – принимали проект «Разам працуем, разам спяваем», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концерт объединил больше 250 работников и подарил заводчанам настоящий праздник. Коллектив уверен, единство важно в каждом деле. И в труде оно залог успеха, и в совместном отдыхе.
Душа радуется! Молодцы! Так и держать.
Едины со всей страной, едины со своим заводом. Желаем, чтобы все в нашей стране были едины.
Заглянул марафон и на «Молочный мир». Один из лидеров отрасли уже более 80 лет создает продукты из натурального сырья. Градообразующее предприятие выросло из небольшого городского комбината. Производство уберегли в непростые 1990-е и дали импульс для процветания уже в независимой Беларуси. Экскурсия для блогеров – возможность продемонстрировать мощности завода на аудиторию в несколько миллионов.
Юлия Мустонен, блогер:
Здорово, что у нас есть такая уникальная возможность посетить такие масштабные предприятия, узнать, как это все делается, посмотреть изнутри. Это вообще до мурашек просто. Одно дело – что лежит у нас на полках в магазине, другое – когда ты видишь своими глазами, как это все происходит.
На «Марафоне единства» в Гродно открылась выставка достижений здравоохранения. Читайте здесь.