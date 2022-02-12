«Цели достигнуты». Что говорят белорусские военные о совместных учениях «Союзная решимость – 2022»?

Караев об учениях «Союзная решимость – 2022»: управление боем было на высоте. Мне нравится, когда люди мыслят – читайте здесь .

Новости Беларуси. Ведение боя и разведка в тылу противника. Белорусские и российские военные учатся совместно отражать внешнюю агрессию. Сегодня, 12 февраля, все внимание приковано к полигону Гожский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лавренов, командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси:

Сегодня был разыгран боевой эпизод ведения оборонительного боя в полосе обеспечения усиленным механизированным батальоном. Все учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством, цели достигнуты. Отработали вопросы взаимодействия со всеми родами войск, в том числе, как вы могли наблюдать, и с авиацией, в том числе и с российской стороны.

Противник был вынужден отступить. Как проходят учения «Союзная решимость – 2022» и в чем их особенность? – читайте здесь.

Константин Герцев:

Съемочная группа телекомпании СТВ продолжает следить за ходом учений «Союзная решимость – 2022».