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«Цели достигнуты». Что говорят белорусские военные о совместных учениях «Союзная решимость – 2022»?

12 февраля 2022 12:30
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Новости Беларуси. Ведение боя и разведка в тылу противника. Белорусские и российские военные учатся совместно отражать внешнюю агрессию. Сегодня, 12 февраля, все внимание приковано к полигону Гожский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Караев об учениях «Союзная решимость – 2022»: управление боем было на высоте. Мне нравится, когда люди мыслят – читайте здесь.  

«Цели достигнуты». Что говорят белорусские военные о совместных учениях «Союзная решимость – 2022»? -1

Константин Герцев, корреспондент:  
Давайте послушаем командира 6-й механизированной бригады, подразделения которой принимали участие в данных маневрах.  

«Цели достигнуты». Что говорят белорусские военные о совместных учениях «Союзная решимость – 2022»? -4

Александр Лавренов, командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси:  
Сегодня был разыгран боевой эпизод ведения оборонительного боя в полосе обеспечения усиленным механизированным батальоном. Все учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством, цели достигнуты. Отработали вопросы взаимодействия со всеми родами войск, в том числе, как вы могли наблюдать, и с авиацией, в том числе и с российской стороны.  

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Константин Герцев:  
Съемочная группа телекомпании СТВ продолжает следить за ходом учений «Союзная решимость – 2022».  

# Военные учения # общество # Александр Лавренов # Константин Герцев # Юрий Караев # Фотофакт

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